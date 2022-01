După ce Iulian Bulai a îndemnat populația la violență, parlamentarii USR sunt fericiți că George Simion a fost atacat: 'Azi, societatea a reacţionat'

Iulian Bulai, un controversat deputat USR, a instigat, duminică noaptea, ca românii să recurgă la violență împotriva politicienilor chiar de Ziua Unirii Principatelor. Fanii USR au recepționat mesajul, iar prima victimă a fost George Simion, motiv pentru politicienii USR să aplaude evenimentele suburbane și să se bucure de manifestațiile cu violență produse de cei care l-au ascultat pe Bulai. În plus, o deputată s-a declarat deranjată de steagurile tricolore fluturate de simpatizanții AUR.

Deputata USR Monica Berescu susţine că acţiunea organizată de AUR la Iaşi de Ziua Unirii s-a transformat într-o "scenetă populistă şi naţionalistă", în timp ce senatorul USR Cristi Berea afirmă că unii cântă imnurile Rusiei de fiecare dată când au ocazia, dar că la Iaşi societatea a reacţionat, scrie news.ro.

Monica Berescu a declarat, luni, pentru News.ro, că Moldova are nevoie urgentă de proiecte pentru a se dezvolta şi că steagurile fluturate în centrul oraşului de membrii AUR nu vor grăbi construirea de autostrăzi în regiune.

"Ce am văzut azi în Piaţa Unirii din Iaşi a fost un spectacol grotesc pus în scenă de cei de la AUR. Acţiunea s-a transformat într-o scenetă populistă şi naţionalistă, exact cum vedeam în vremurile comuniste. Este o prăpastie între ceea ce susţin liderii AUR în faţa oamenilor şi ceea ce are nevoie urgentă Moldova. Steagurile fluturate în centrul oraşului de membrii AUR nu vor grăbi construirea de autostrăzi în Moldova. Nu am auzit nimic concret de la aceşti oameni. Cu muzică patriotică şi discursuri naţionaliste nu vom dezvolta regiunea", a declarat deputata USR Monica Berescu.

La rândul său, senatorul USR Cristi Berea a scris pe Facebook că, azi, la Iaşi, societatea a reacţionat, el afirmând că există politicieni care de fiecare dată când au ocazia "cântă imnurile Rusiei".

"Hai să dăm mână cu mână... Din păcate doar o dată pe an şi din păcate doar populist. Sărbătoarea Unirii Principatelor e doar un alt prilej pentru ca politicienii să apară în faţa unui microfon şi să îşi declare iubirea de ţară. În restul anului unii sunt ocupaţi cu împărţirea banului public, alţii cu căpuşarea sistemului şi o altă categorie, prea mică din păcate, cu dezmeticirea iţelor şi reformarea administraţiei.

Mai e o categorie care a luat avânt în ultima perioadă şi care cântă imnurile Rusiei de fiecare dată când are ocazia. Azi la Iaşi, societatea a reacţionat", a scris senatorul USR Cristi Berea pe Facebook.

Peste 1.000 de membri şi simpatizanţi AUR au manifestat luni în centrul Iaşiului de Ziua Unirii Principatelor Române. La un moment dat liderul AUR, George Simion a fost stropit cu cerneală de un tânăr aflat în mulţime.

Pe numele tânărului a fost deschis dosar penal de către Poliţie pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice.

În Piaţa Unirii din Iaşi au fost prezenţi luni şi zeci de reprezentanţi ai societăţii civile ieşene, aceştia cerând autorităţilor să urgenteze proiectul autostrăzii Iaşi-Târgu Mureş.

