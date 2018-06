După ce l-a lăudat pe Coldea, Adrian Năstase îi dă replica lui Daniel Dragomir: 'Aş vrea să-i atrag atenţia...'

Adrian Năstase îi răspunde lui Daniel Dragomir, după ce fostul ofiţer SRI l-a atacat pe tema laudelor la adresa generalului (r) Florian Coldea. Fostul premier face apel la Dragomir să nu tragă concluzii pripite.

"As vrea sa-i atrag atentia colonelului Daniel Dragomir sa nu traga concluzii pripite din ceea ce scriu pe blog. Incercarile prin care am trecut m-au invatat sa privesc fara ura realitatea. Il sfatuiesc sa incerce sa faca acelasi lucru, indiferent de proiectele politice pe care le are", scrie Năstase pe blog.

Participant la reuniunea Forumului Crans Montana de la Bruxeles, fostul prim ministru, Adrian Năstase, a facut pe blogul sau o scurtă descriere a evnimentelor la care a participat. Dintre participanții din România iese în evidență generalul Florian Coldea, fostul prim adjunct al directorului SRI, a cărui prestație a fost foarte apreciată de Adrian Năstase.

„Din Romania, la acest panel, au vorbit Tudor Buzatu, secretar de stat si Florian Coldea, fostul director adjunct al SRI. Ca sa fiu obiectiv, prezentarea lui Florian Coldea, in engleza, pe tema aspectelor de securitate in zona Balcanilor de Vest, a fost judicioasa si convingatoare.” a scris fostul prim ministru pe blogul său.

Ulterior, Daniel Dragomir l-a acuzat, într-o postare pe Facebook, că s-a alăturat "grupării de salvare a statului paralel".