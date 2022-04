După ce s-a despărţit de antrenorul Torben Beltz, Emma Răducanu plănuieşte să se concentreze pe 'sparring partners' pentru a-şi continua dezvoltarea în tenis

Jucătoarea britanică Emma Răducanu (11 WTA) a recunoscut că a luat o decizie dificilă când s-a despărţit de antrenorul Torben Beltz, după o colaborare de doar şase luni, dar plănuieşte să se concentreze pe ''sparring partners'' pentru a-şi continua dezvoltarea ei în tenis, transmite DPA, citat de Agerpres.

Campioana de la US Open l-a angajat la finele sezonului trecut pe Beltz, cunoscut pentru ghidarea carierei germancei Angelique Kerber, dar relaţia s-a dovedit de scurtă durată. Jucătoarea cu tată român a luat decizia după turneul de la Stuttgart, unde a obţinut două victorii pe zgură, înainte de a fi eliminată în sferturi de poloneza Iga Swiatek, liderul WTA.Într-o declaraţie pentru Daily Mail, Răducanu a spus: ''Mă gândesc să merg înainte. Probabil că voi pune mult mai mult accent pe sparring. Devine din ce în ce mai evident că pe măsură ce petrec mai mult timp în circuit mă obişnuiesc tot mai mult cu viteza de joc a acestor fete. Îmi place să amestec. Îmi place să lucrez foarte specific şi îmi este foarte clar la ce vreau să lucrez. De multe ori acele idei vin chiar de la mine''.În trecut, Răducanu a schimbat frecvent antrenorii pe când era junioară, iar anul trecut la Wimbledon, unde a ajuns în optimi, a lucrat cu Nigel Sears, înainte de a colabora cu Andrew Richardson la US Open, unde a câştigat primul ei titlu de Grand Slam.La Madrid, britanica de 19 ani va juca în primul tur cu cehoaica Tereza Martincova, pe care a învins-o recent în meciul de la Praga din competiţia pe echipe Billie Jean King Cup. Pe termen scurt, Răducanu vs fi susţinută Federaţia britanică (Lawn Tennis Association) şi de şeful tenisului feminin, Iain Bates, până când se va orienta către alt antrenor.S-a vorbit în aceste zile de o colaborare cu Riccardo Piatti, după ce recent s-a antrenat la academia italiană a acestuia, dar Răducanu nu a luat deocamdată o decizie.''Torben e un tip grozav. M-am bucurat de timpul petrecut cu el în teren şi în afara lui. Este una dintre cele mai drăguţe persoane pe care am întâlnit-o şi evident a fost o decizie dificilă să mă despart de cineva ca el. Dar acum mă simt foarte confortabil cu actuala mea pregătire. Mă simt foarte încrezătoare în ceea ce fac şi cum lucrez. Simt că în ultimele săptămâni a devenit tot mai evident şi în special când am petrecut mai mult timp jucând în circuit contra unor adversare de top, ceea ce m-a făcut să înţeleg că am nevoie de mai multe astfel de meciuri. Cred că Torben a fost grozav pentru mine când voiam pe cineva cu experienţă. În primele şase luni din circuit, asta a fost o experienţă valoroasă'', a spus Răducanu, miercuri, la Madrid.