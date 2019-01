După discursul HALUCINANT de la Bruxelles, Petre Daea a primit aplauze pentru cormorani: Asta susține Norica Nicolai, care a vorbit despre 'un animăluț', foca

Europarlamentarul ALDE, Norica Nicolai, a afirmat, vineri, că ministrul Agriculturii s-a comportat foarte bine la Bruxelles, în audierile din Comisia pentru pescuit, primind aplauze din partea celor prezenţi, după ce a spus că trebuie făcut un plan de vânătoare pentru cormorani deoarece aceştia s-au înmulţit foarte mult şi distrug acvacultura.

Norica Nicolai a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Constanţa, că atât cormoranii, cât şi focile, distrug acvacultura şi că trebuie luate măsuri împotriva lor, scrie news.ro.

“Apropo, să ştiţi că domnii miniştri s-au comportat foarte bine la Bruxelles în audierile în comisie. Eu l-am avut pe Daea, care a fost foarte bun, a luat aplauze. Problema noastră este că noi, Parlamentul European şi Comisia, am ajuns la concluzia ca aceste păsări şi un animăluţ, foca, asta e problema nordicilor, ne distrug culturile de acvacultură. S-au făcut nişte studii, în Danemarca, Suedia, în diverse ţări în care s-a constatat că mănâncă milioane de euro din bani europeni pentru că dacă pun puiet în bazinul de acvacultură şi am cormorani în exces s-a terminat, nu mai am peşte”, a explicat Norica Nicolai.

Ea spus că l-a rugat pe ministrul Daea să fie de acord cu amendamentele propuse, precizând că trebuie un plan de vânătoare la cormorani.

“Am zis că ne pare foarte rău, trebuie să facem ceva că altfel dăm banii la păsări. Şi l-am rugat pe domnul Daea să fie de acord cu amendamentele făcute deja de noi. Suntem în grup din toată Europa şi transpartinic. (…) Eu i-am pus întrebarea pentru că trebuia să îi spun foarte clar să îţi intre bine în cap trebuie să facem un plan de vânătoare la cormorani că altfel ăştia în Delta Dunării nu mai fac nimic pe acvacultură”, a explicat europarlamentarul ALDE.

Ea a precizat că toată lumea din comisie a fost mulţumită de răspunsul lui Daea, care a primit aplauze.

“Dăm drumul la vânătoare, ca la porcii mistreţi. Dacă îi vânam la timp, pesta porcină putea fi temperată. Şi toată lumea a fost foarte mulţumită în comisie, deci Daea a luat aplauze pe chestia cormoranilor că a zis că ne susţine”, a menţionat Norica Nicolai.

Ministrul Agriculturii, Petre Daea a vorbit, în Comisia pentru pescuit a PE, despre cormorani având un discurs incoerent şi nereuşind să răspundă întrebărilor puse de europarlamentari.

"Sunt o serie întreagă de restricţii care vin din abordare conceptuală, a conceptului de natură protejată (...), dar sunt şi momente în care îngrijorarea pescarilor este dincolo de puterea de rezistenţă. A se vedea populaţiile de cormorani. Am discutat cu comisarul Vella, a văzut România. Pentru a fi expresiv, persuasiv, a fi convingător, i-am spus lui Vella că cormoranii în România fac baie în piscine. Atât de mulţi. Nu se mai feresc de oameni, de pescari nici atât. Pun în pericol un sector alternativ şi un sector complementar", a declarat ministrul.

"Vă spune un om care înţelege furtuna Brexitului dar înţelege şi furtuna pescarului în momentul în care el se află în raport cu natura şi nu găseşte soluţii pe care să le folosească atunci când nevoia îl împinge şi situaţia o dictează", a fost o altă declaraţie a lui Daea.

