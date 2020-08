După două Cupe Mondiale și trei Campionate Europene, o femeie din Anglia a decis să renunțe la fotbal pentru a salva vieți

Rachel Unitt a jucat mai bine de 20 de ani fotbal, având peste 100 de partide pentru naţionala Angliei. Ea a participat la 5 turnee finale şi a trecut pe la Fulham, Everton sau Leeds United. La 36 de ani s-a retras din fotbal şi a devenit pompier.

Rachel Unitt şi-a construit o carieră impresionantă în fotbal. A început la 15 ani la singurul club profesionist la acea oră, Fulham Ladies. Însă încă de atunci şi-a dat seama ce îşi doreşte să facă atunci când se va retrage din fotbal, potrivit mediafax.ro.

Citește și: SURSE Cine l-ar putea înlocui pe Liviu Vasilescu la șefia Poliției Române

„Am vrut să lucrez la detaşamentul de pompieri încă de când aveam 15 ani şi am fost la cel din Walsall pentru a face practică pe timpul şcolii. Ştiam de atunci că asta vreau să fac când voi părăsi fotbalul. Mai bine de 20 de ani mai târziu, la 36 de ani, m-am alăturat Staffordshire Fire and Rescue Service. Ce am făcut în acest timp? Am fost la două Campionate Mondiale, trei Campionate Europene şi am obţinut mai bine de 100 de selecţii în naţionala Angliei”, povesteşte Rachel într-un articol pentru Telegraph.

Rachel a jucat pe postul de fundaş stânga. În 2004 şi 2006 a fost desemnată Jucătoarea Anului de către Federaţia Engleză. În 2016 a fost inclusă în Hall of Fame-ul fotbalului englez la Muzeul Naţional de Fotbal. Când s-a apropiat de finalul carierei nu a simţit panica pe care o au adesea sportivii când urmează să îşi încheie cariera.

Citește și: Cozmin Gușă – jocul și mizele reale ale moțiunii: PNL și PSD vor forma, după alegeri, un Guvern de criză

„În urmă cu 2 ani am aplicat pentru un curs intensiv de 15 săptămâni la sediul Staffordshire Fire and Rescue. Ca jucătoare de fotbal, aproape tot ce înveţi se poate transfera în această meserie şi asta am scris în scrisoarea de intenţie. Munca în echipă este cea mai importantă: dacă nu comunici cu serviciul de pompieri, indiferent de care este incidentul la care răspunzi, totul se poate destrăma. Trebuie să ai omogenitate, încredere, sinceritate, lucruri pe care le înveţi în fotbal. Anul trecut am devenit pompier cu acte în regulă. Slujba este variată. Mergem la tot felul de incidente: incendii, coliziuni în trafic, inundaţii, salvăm animale, asistăm poliţia sau paramedicii. Fiecare tură este diferită. Nu ştii niciodată pentru ce vei fi chemat. Să pun pe mine tricoul naţionalei Angliei a fost copleşitor şi m-am simţit mândră şi în vârful lumii. Dar să salvezi viaţa cuiva, să îi scoţi dintr-o casă aflată în flăcări sau dintr-o maşină, nu există un sentiment mai frumos. De aceea este cel mai tare job din lume", a mai spus Rachel Unitt.