După intervenția lui Klaus Iohannis, Ludovic Orban l-a ȘTERS de pe liste pe fostul ministru 'importat' de PNL: 'Contravine criteriilor de integritate'

Viorel Ilie care era al doilea pe lista candidaţilor PNL la Camera Deputaţilor, la Bacău a fost retras deoarece nu respecta criteriile de integritate ale partidului, a explicat Ludovic Orban pentru News.ro şi a precizat că el a cerut retragerea acestuia.

„Eu am fost mandatat de Biroul Politic Naţional ca în situaţiile în care candidaţii nu se încadrează în criteriile de integritate să pot să operez modificări. Prin decizia mea, BPN m-a mandatat pe mine şi pe preşedintele filialei judeţene să poată să opereze modificări. Nu o să fie pe lista de candidaţi. Problema domnului Ilie a fost legată de faptul că a fost cerută urmărirea penală şi că a fost stopată de Parlament urmărirea penală. Contravine criteriilor de integritate pe care le avem. Acesta este motivul” a declarat Ludovic Orban marţi pentru News.ro.

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, întrebat dacă mai este credibil mesajul său anti-PSD şi pro-justiţie, în condiţiile în care fostul ministru în guvernele PSD Viorel Ilie se află pe listele PNL la parlamentare, pe un loc eligibil, acesta fiind vizat şi de o anchetă penală în trecut, că mesajul său a rămas acelaşi.

Şeful statului a adăugat că nu au mai existat „racolări” la PNL, după ce a avertizat acum câteva luni că s-a cam terminat cu racolarea.

„Mesajul meu a fost mesajul politicianului Klaus Iohannis şi al preşedintelui României şi a rămas acelaşi, nu mi-am schimbat opinia. Şi noi am discutat, cred că exact dumneavoastră aţi pus întrebarea cu traseismul, acum vreo trei sau patru luni, şi la un moment dat v-am promis că s-a cam terminat cu racolarea şi s-a terminat, după cum am văzut cu toţii. Deci, nu au mai existat racolări, nu au mai existat cooperări şi asta este un fapt. Deci, am spus, am avertizat, lucrurile s-au oprit atunci când a fost nevoie. Mai departe, cu siguranţă, veţi putea să aflaţi de la PNL foarte în detaliu cum s-au făcut listele, fiindcă listele s-au făcut cu oameni din PNL şi candidaţii sunt membri în PNL”, a explicat preşedintele Iohannis.

Pe 3 octombrie, Senatul a avizat negativ cererea DNA de avizare a începerii urmăririi penale a senatorului Viorel Ilie, atunci ministru delegat pentru Relaţia cu Parlamentul.

DNA a solicitat, pe 25 august 2017, procurorului general sesizarea Senatului pentru a cere urmărirea penală a ministrului pentru relaţia cu Parlamentul, Viorel Ilie, pentru instigare la infracţiunea de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, în perioada exercitării funcţiei ministeriale.

Potrivit procurorilor, Ilie este suspectat, alături de trei angajaţi ai instituţiei, de „aranjarea” unui concurs pentru angajarea de funcţionari publici pe funcţii contractuale, astfel încât anumiţi candidaţi agreaţi de conducerea ministerului să ocupe funcţiile, în detrimentul altora.

