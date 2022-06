PSD a explodat din cauza termenelor din PNRR privind decarbonizarea: Trebuie renegociat, sunt nerealiste

Preşedintele Comisiei Economice din Senat, Daniel Zamfir (PSD), a declarat marţi că termenele asumate în ordonanţa decarbonizării "sunt nerealiste" şi a solicitat Ministerului Energiei renegocierea pilonului din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Precizările au fost făcute la finalul dezbaterii pe tema proiectului de ordonanţă de urgenţă privind decarbonizarea sectorului energetic, eveniment la care au fost invitaţi reprezentanţi ai Ministerului Energiei, ANRE, conducerea Cartel Alfa şi BNS, ai CE Oltenia şi CEH- SA Paroşeni.

"În urma discuţiei pe care am avut-o cu toţi factorii decidenţi, am ajuns la o concluzie clară. Evident, termenele asumate în ordonanţa decarbonizării sunt nerealiste. Practic, solicitarea de a se închide capacităţi pe cărbune anul acesta - două capacităţi importante, 660 de megawaţi, iar până la sfârşitul anului 2030, să închidem tot ce înseamnă capacităţi pe cărbune în România - e un lucru extrem de periculos. Am solicitat Ministerului Energiei renegocierea - şi o asum cu toată răspunderea -, am solicitat renegocierea pilonului în PNRR, pentru că au apărut situaţii deosebite, suntem la graniţă cu războiul din Ucraina. Uniunea Europeană rediscută acum de Repower Europe, deci, practic, dă posibilitatea ţărilor din UE să îşi producă energie electrică în funcţie de potenţialul pe care îl au", a arătat senatorul, într-o declaraţie acordată presei.

El a menţionat că România are un potenţial important de a produce energie electrică pe cărbune, fără a reuşi să îl înlocuiască deocamdată integral, şi că este "imperios necesară" o renegociere a termenelor. Astfel, ţara noastră ar urma să îşi poată menţine capacităţile pe cărbune, până va putea să le înlocuiască cu capacităţi pe gaze.

"Propunerea Ministerului Energiei este ca acele capacităţi pe gaze să intre în vigoare după anul 2027. Practic, rămâne o perioadă importantă, între 2022-2027, când nu vom putea suplini capacităţile pe cărbune de producţie a energiei electrice cu cele pe gaz. Ca atare, am propus menţinerea încă o perioadă - pe care urmează să o renegocieze Ministerul Economiei - ca să putem să menţinem acele capacităţi pe cărbune. Este mult mai important pentru noi ca astăzi să ne bazăm pe energie electrică produsă în România, întrucât este cu totul abordarea UE, acum când discutăm despre câştigarea independenţei energetice şi reducerea dependenţei de Rusia", a precizat senatorul PSD.

El a menţionat că există un program al Ministerului Energiei de înlocuire treptată a energiei produse pe cărbunCie cu gaze, începând din anul 2026. Senatorul a mai declarat că energia verde este un "vis frumos care poate fi îndeplinit la un moment dat", dar că este foarte important ca avizele de racordare la energie eoliană sau solară să se facă cu obligativitatea stocării lor.