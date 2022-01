După sărbătorile de iarnă, românii se interesează de early booking pentru la vară

Românii au început să se intereseze deja de ofertele early booking pentru vara următoare şi se observă o creştere a interesului pentru pachetele all inclusive, iar în acest moment pe litoralul românesc există aproape 40 de hoteluri care au astfel de oferte, se arată într-un comunicat al touroperatorului IRI Travel, remis, luni, AGERPRES.

Sezonul estival 2022 aduce pentru litoralurile românesc şi bulgăresc reduceri early booking de până la 50%, avansuri mici, de maximum 10%, şi diferenţă de 90% cu 10 zile înainte de intrare la cazare.Astfel, turiştii beneficiază de reducerile maxime de early booking însă nu riscă nimic, deoarece avansul este rambursabil. Efortul financiar al acestora este minim pentru că vor achita diferenţa de bani în cazul vacanţelor de vară abia peste 6-7 luni. Turiştii vor fi protejaţi total şi faţă de situaţia variantelor de Covid-19, dacă acestea vor mai fi prezente la momentul verii."Turiştii se interesează deja de ofertele early booking şi au început să rezerve. Observ un optimism destul de ridicat, cel puţin pentru sezonul estival 2022, faţă de cele două litoraluri dragi nouă: atât cel românesc, cât şi cel bulgăresc. Sunt convins că reducerile mari, preţurile excelente şi condiţiile bune de pe litoralul Mării Negre vor învinge cu siguranţă în acest an tulpina Omicron! Avem un litoral al Mării Negre, împărţit între două ţări. Dacă reunim ambele părţi, această rivieră reprezintă destinaţia de bază a românilor, ca număr de turişti", a declarat Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.Potrivit acestuia, Bulgaria stă excelent la capitolul hotelurilor în regim all inclusive, dar şi România îşi dezvoltă acest sector."Mă bucură că şi pe litoralul românesc sunt, la ora actuală, aproape 40 de hoteluri cu astfel de servicii. Pe ambele litoraluri am constatat că au fost făcute investiţii noi, în modernizări sau în hoteluri noi. Cu siguranţă că 2022 ne va oferi surprize şi mai plăcute la Marea Neagră", a mai spus reprezentantul touroperatorului.Marea majoritate a turiştilor români aleg hoteluri de la 3 stele în sus, în Bulgaria optând în special pentru servicii all inclusive, dar cu o tendinţă în creştere în acest sens şi în ţara noastră.Cele mai solicitate sunt, la ora actuală, pe ambele litoraluri, hotelurile de 4 şi 3 stele, ambele categorii cu o pondere de 40% din total, urmate de hotelurile de 5 stele, cu o pondere de 30%.