După scandalul MONSTRU din Poliție, în care șeful instituției avea întâlniri de taină cu interlopii, polițiștii se laudă cu 'acțiuni investigative'

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, comisar-șef de poliție Monica Dajbog, a susținut o declarație de presă la sediul MAI, în care a prezentat bilanțul polițiștilor din ultima săptămână.

“În ultima săptămână au avut loc acțiuni investigative în dosare privind săvârșirea unor fapte grave precum trafic de droguri, trafic de minori, proxenetism, pornografie infantilă, trafic de substanțe periculoase, înșelăciune, șantaj, falsificare de bancnote sau fraude informatice.

În total, în ultimele șapte zile, au fost arestate peste 100 de persoane, iar 240 au fost reținute.

În ceea ce privește combaterea criminalității grave și organizate, în intervalul 28 august – 3 septembrie, polițiștii au desfășurat 30 de acțiuni operative de amploare, fiind realizate 110 descinderi.

În urma acestor activități, față de 132 de persoane au fost dispuse măsuri preventive, 29 dintre acestea fiind arestate preventiv, 9 arestate la domiciliu, 52 plasate sub control judiciar și 42 reținute.

De asemenea, au fost dispuse măsuri asiguratorii în valoare de peste 1.300.000 de lei.

În ultimele șapte zile, au fost prinși în flagrant 940 de autori de infracțiuni și au fost depistate 100 de persoane urmărite național sau internațional.

În ceea ce privește faptele contravenționale, polițiștii și jandarmii au constatat aproape 68 de mii de contravenții și au aplicat sancțiuni în valoare de peste 25 de milioane de lei. În plus, s-au confiscat bunuri în valoare de aproximativ 4,7 milioane de lei.

Dintre acțiunile de amploare din ultimele zile, vă reamintesc de acțiunea desfășurată de polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciul Antidrog și ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, împreună cu D.I.I.C.O.T., și soldată cu cea mai importantă captură de pastile de captagon și hașiș din istoria Poliției Române.

Este vorba de aproximativ 1.500 de kilograme de hașiș și peste patru milioane de pastile de captagon cu o greutate de 751 de kg.

Toate capturile din acest caz sunt estimate la o valoare de aproximativ 80 de milioane de euro, stupefiante care nu au mai ajuns pe piețele de droguri din România și Europa.

De la începutul anului, polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., au desfăşurat peste 480 de acţiuni operative pentru destructurarea grupurilor infracționale specializate în trafic și consum ilicit de droguri.

Au fost cercetate 1.504 persoane dintre care 1.017 au fost reținute sau arestate preventiv.

În dosarele privind traficul de droguri, s-au efectuat 1.206 percheziții domiciliare.

În ceea ce privește măsurile de protecție sanitară, în ultimele șapte zile, au fost verificate aproximativ 164 de mii de persoane și 20 de mii de operatori economici, aplicându-se peste 8.000 de sancțiuni contravenționale.

Aș dori să mai fac o serie de mențiuni referitoare la modul în care a decurs până în prezent campania electorală pentru alegerile locale.

În prima săptămână a campaniei electorale s-au desfășurat 93 de manifestări electorale în municipiul Bucureşti și în aproape 70 de localități din 23 de județe, în principal, sub formă de întâlniri cu alegătorii sau caravană. Efectivele MAI au fost prezente pentru menținerea ordinii publice și pentru a se asigura că sunt respectate normele de protecție sanitară.

În seara zilei de 2 septembrie, 18 persoane care făceau parte dintr-o caravană nu au respectat măsurile sanitare stabilite în context electoral, deși au primit recomandările necesare, la începutul activității, de la echipajul de jandarmi aflat la fața locului. Astfel că s-a impus luarea măsurii sancționării. Toate persoanele au fost legitimate, urmând să primească acasă procesul-verbal de sancționare.

În primele șapte zile ale campaniei electorale, au fost înregistrate 147 de sesizări circumscrise contextului electoral, 95 făcând referire la posibile contravenții, iar aproximativ 20 la posibile infracțiuni.

În urma verificărilor efectuate până acum, mai mult de 10 la sută dintre sesizări NU s-au confirmat.

Pentru contravențiile constatate în prima săptămână de campanie electorală, s-au aplicat 39 de amenzi, în valoare de peste 28.000 de lei şi 21 de avertismente scrise. În privința infracțiunilor, se efectuează în continuare cercetări.

Cele mai multe fapte ilegale sesizate au fost distrugerea sau deteriorarea materialelor de propagandă electorală, nerespectarea prevederilor legale referitoare la tipurile de materiale de propagandă electorală ce pot fi utilizate în campania electorală, afișarea mijloacelor de propagandă electorală în alte locuri decât cele permise potrivit prevederilor legale și coruperea alegătorilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, comisar-șef de poliție Monica Dajbog.

Vă reamintim că Liviu Vasilescu, fostul șef al Poliției, și-a dat demisia în data de 1 septembrie. Vasilescu a declarat la finalul unei conferințe de presă că se retrage din funcție, acuzând un atac la adresa Poliţiei Române din partea celor care urmăresc „mai mult la televizor” activitatea instituţiei.

„Vă rog să-mi permiteți ca de azi să mă retrag din funcția de inspector general al Poliției Române, să rămân ofițer de poliție și să-,i îndeplinesc sarcinile care-mi vor fi încredințate”, anunță Liviu Vasilescu.

El spune că și-a făcut datoria cu bunăcredință și integritate profesională

„Atât ca ofițer de execuție, cât și ca manager mi-am făcut datoria cu onoare și bună credință, integritate profesională, fiind principiul care m-a ghidat în întreaga carieră. În ultimul timp am constatat un atac mediatic concertat asupra Poliției Române și Ministerului AI într-o per în care țara are nevoie de liniște și conjugarea tuturor eforturilor pentru protejarea cetățenilor”, mai spune Vasilescu.

Liviu Vasilescu s-a aflat în ultima perioadă în centrul unui scandal, după ce s-a întâlnit noaptea cu lideri interlopi din clanul Duduianu.