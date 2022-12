După surpriza neplăcută (Schengen), României i se pregătește o surpriză (periculoasă) cu deșeuri

Este de notorietate unul din cele mai fierbinți subiecte ale acestor zile si anume refuzul însoțit de atitudinea negativă a cancelarului Austriei in ceea ce privește intrarea României in Schengen .

Grupul austriac OMV ,care deține pachetul de control din OMV Petrom, a raportat in fiecare luna din primele trei trimestre un profit net de 1 miliard de lei , mare parte provenind din scumpirea carburanților, gazelor si a energiei electrice, 51 % din acțiunile acestei companii strategice pentru economia României fiind deținute de statul austriac prin OMV.

Astfel cum am procedat si in alte situatii, publicatia noastra nu relateaza pentru sau despre state și guverne ci in interesul public al societății si cetățenilor acesteia reflectand diverse perspective . Una din aceste perspective îi aparține lui Andrei Caramitru- economist si fost consilier al președintelui USR, care a lansat la finalul saptamanii trecute o serie de declarații covarsitoare la adresa austriecilor si a companiei OMV, in contextul descris succint mai sus. Astfel, Andrei Caramitru arată ca are informații din interiorul OMV Petrom '' Conducerea de la Viena indica sa se cumpere mai scump de 10 ori, existand suspiciuni de sabotare a intereselor României si de furt generalizat . La nivel de active, deciziile privind achizițiile, selecția furnizorilor si prețurile de achiziție se iau la Viena, in departamentele de acolo, iar apoi vine ordinul in teritoriu . Nu exista procese de achiziție competitive, deștepte, făcute cu cap "

Este de notorietate in același timp ,Dosarul instrumentat de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploieşti care vizează presupuse infracţiuni comise de angajaţi ai companiei Rompetrol Rafinare şi ai unui contractor al acesteia, grupul ECOMASTER - OIL DEPOL, fapte care ar fi fost comise în legătură cu ecologizarea unui batal (groapă de depozitare a țițeiului, n.red.) din incinta rafinăriei Vega din Ploieşti - a fost trimis în judecată, fiind înscris pe rolul Tribunalului Prahova.

Grupul ECOMASTER – OIL DEPOL amintit mai sus in dosarul ROMPETROL ,împreuna cu o companie italiană ECOMED EASTERN EUROPE au in prezent in derulare , o nouă operațiune, respectiv, pe parcursul derulării procedurii de achizitie organizate de catre CNAIR pentru ecologizarea depozitului de deșeuri prin care trece A10 Sebes - Turda , au notificat autoritatea contractantă că vor transporta deșeurile peste 400 km, de la Cluj în județul Prahova, urmând să le trateze în depozitul deținut chiar de ei în satul Târgșoru Nou, comuna Aricestii Rahtivani, județul Prahova. Aceasta abordare ridica numeroase semne de întrebare, cu atât mai mult cu cât notificarea trimisă de ei nu se referă și la modalitatea specifică de tratare a solurilor contaminate cu HCH și mercur respectiv deținerea unui echipament autorizat pentru desorbtie termica în locația respectivă.

Drept urmare a investigatiilor demarate in ceea ce privește activitățile Grupului OIL DEPOL – ECOMASTER ,marile companii care dețin active in zona de rafinare si stații de carburant respectiv , OMV PETROM fiind unul dintre cei mari si mai constanți contractori ai acestora , se văd puși într-o situație mai mult decat incomoda .

Compania austriacă OMV PETROM , avand contracte cu Grupul OIL DEPOL - ECOMASTER de peste 10 ani de zile ,timp in care au fost create astfel o serie întreaga de relații personale , increngaturi , dependente si mecanisme frauduloase prin care se facturau la prețuri mult umflate servicii de mediu care nu erau prestate in realitate sau care erau prestate in condiții mai mult decat dubioase, s-a văzut nevoită sa nu mai invite la procedurile de ’’ licitație ’’Grupul amintit, fiind evident o problema mai mult decat evidenta de compliance .

Acesta a fost momentul , ocazia cu care a luat naștere sub îndrumarea si coordonarea directă a celor de la OIL DEPOL un „ pui „ care sa fie in masura sa participe respectiv sa castige operațiunile la care aceștia nu mai puteau lua parte respectiv una din cele mai importante licitatii organizata de OMV PETROM – ’’ ACHIZITIONAREA DE SERVICII PENTRU CURATAREA INDUSTRIALĂ A INSTALATIILOR TEHNOLOGICE ,A SISTEMELOR DE CANALIZARE, DECONTAMINARE/REMEDIERE ȘI COLECTAREA,TRANSPORTUL,VALORIFICAREA,ELIMINAREA FINALĂ A DEȘEURILOR PERICULOASE ȘI NEPERICULOASE ’’.

’’ Capii ’’ noii formațiuni /asocieri care se pregatesc sa preia ‚’’tratarea si curatarea ‚’’ OMV PETROM sunt italienii de la ECOMED EASTERN EUROPE vechii parteneri ai celor de la OIL DEPOL in operațiunea CNAIR descrisă mai sus , alături de compania APISORELIA din PIATRA NEAMȚ .Dat fiind faptul ca cei de la OIL DEPOL - ECOMASTER devenisera '' indezirabili '' ca urmare a problemelor legale apărute , conducatorii din umbra ai OMV PETROM au aprobat tacit, prefacandu-se ca nu vad o nouă lucrătura respectiv faptul ca asocierea de mai sus a precizat ca subcontracteaza 50 % din lucrări catre ....OIL DEPOL - ECOMASTER

APISORELIA este deținută de DAN LUCA – un nume emblematic in Neamț in perioada comunista, pe timpul fostului Prim Secretar Maria Gheorghe .Acesta era șeful de cabinet al primei secretare si se trecea de el cu mare greutate . Din aceasta pozitie, Dan Luca a devenit depozitarul multor secrete bine păstrate ale vremii fiind astăzi un „ onorabil „ om de afaceri ce prestează prin cele 4 companii pe care le deține : APISORELIA , APICONS, APIECO SERV, ECOLIS activitati legate de managementul deseurilor industriale periculoase si nepericuloase .

In anul 2013 , cu ocazia unui control desfășurat in Neamț, ROVANA PLUMB, Ministrul Mediului la acea vreme arăta ’’ la ECOLIS Savinesti , membră a Grupului APISORELIA , comisarii Gărzii de mediu au depistat faptul ca respectivele cantități de deșeuri depozitate nu corespundeau cu cantitatea scriptica. Ca urmare a acestui control efectuat la nivel național ca urmare a numeroase incidente si sesizari semnalate fost sesizata Politia Economica precum si instituirea unei decizii de reziliere a contractului in valoare de 500.000 euro ’’ . Trebuie arătat faptul ca firma ECOLIS are ca actionari 3 persoane fizice – Dan Luca, Serban Ionel, Cristina Vicol si doua persoane juridice – VIVANI SALUBRITATE si CHINOX AG Elvetia .

Acesta este profilul celor care in virtutea unor vechi relații si parteneriate au fost scoși in față, fiind pregatiti sa preia „ mostenirea „ OIL DEPOL la OMV PETROM inclusiv practicile acestora generatoare de profituri mari precum si poluarea aferenta , practici aduse la rang de maestru de mentorii lor .

Ne intrebam cu oarecare teama , daca dupa toate neplacerile pricinuite in aceste zile, austriecii de la OMV nu ne pregatesc acum de sărbători, un nou cadou '' otrăvit '' prin reluarea unor vechi relații comerciale toxice sub toate aspectele cu grupul OIL DEPOL , sub o noua infatisare italiană de aceasta data numita ECOMED EASTERN EUROPE dar cum lupul își schimbă blana dar nu si năravurile, regasim ca si subcontractori cu 50% grupul OIL DEPOL