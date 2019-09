Duşan Uhrin: Acum nu mă interesează FCSB, jucăm cu FC Voluntari

Tehnicianul Duşan Uhrin a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că meciul cu FC Voluntari de vineri, din Liga I, este extrem de important pentru Dinamo, care are nevoie de cele trei puncte, subliniind că momentam nu este interesat de partida cu FCSB, din etapa următoare, potrivit news.ro

"Va fi greu pentru noi, am jucat multe meciuri în ultimele zile, am călătorit mult, dar este un meci foarte important pentru noi, mai ales că jucăm acasă. Nu vreau să fac schimbări, dar vom vedea mâine dimineaţă dacă toţi sunt pregătiţi. Atmosfera nu a fost foarte bună după Astra, am pierdut pe mâna noastră, dar sper să ne revenim şi să reparăm greşelile făcute. Am văzut multe meciuri ale celor de la FC Voluntari, ştiu că e o echipă bună, cu jucători buni, dar şi noi jucăm pe teren propriu şi sper să obţinem victoria", a declarat Uhrin.

Întrebat dacă jucătorii săi se gândesc la meciul cu FCSB, din etapa a XII-a, Uhrin a răspuns: "Dacă cineva aşteaptă meciul cu FCSB, nu va juca mâine, credeţi-mă. Noi avem meci cu Voluntari, acum nu mă interesează FCSB, mâine jucăm acasă şi trebuie să luăm cele trei puncte".

"Daniel Popa nu este pregătit să joace mâine, nici Sin. Mrzljak e în schimb pregătit să intre", a mai spus el.

Dinamo va evolua, vineri, cu FC Botoşani, în etapa XI-a a Ligii I, de la ora 20.30.