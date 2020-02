Dusan Uhrin: 'Am jucat bine încă de la început și am rămas concentrați'

Dusan Uhrin, antrenorul echipei Dinamo, s-a arătat foarte mulțumit după victoria obținută de echipa sa, sâmbătă, pe teren propriu, contra celor de la Astra Giurgiu, scor 2-0, spunând că s-au văzut roadele după perioada de cantonament, potrivit Mediafax.

"Am câștigat, am jucat bine încă de la început și am rămas concentrați pe parcursul meciului. Știam că Astra are jucători puternici și golgheteri în teren. Toată lumea a jucat bine și mulți dintre ei vor juca și cu FC Voluntari. L-am felicitat pe Fabbrini pentru modul în care a jucat. Și Mrzljak a jucat bine. Nu vreau să vorbesc de nimeni în mod special, dar într-adevăr, Fabbrini a făcut un meci bun. Am lucrat foarte mult la organizarea de joc, nu eram mulțumit, și jucătorii încep să înțeleagă, sper. E dificil de spus dacă Puljic va intra titular. Grigore a jucat și el bine, trebuie să ținem cont și de regula U21. Totul se va decide în următoarele zile ", a declarat Uhrin, la Digi Sport.

Vezi si: Bombă cu ceas pe scena politică: dispariția schemei ultra-rapide de împrumuturi pentru primării / FDI ar putea deveni PNDL 3 - surse

Dinamo a câștigat partida cu Astra Giurgiu, sâmbătă, scor 2-0, în runda cu numărul 23 din Liga 1. Perovic, din penalty, și Grigore au înscris pentru gazde în minutele 65, respectiv 73.

În urma acestui succes, Dinamo se află pe locul opt și menține șanse la accederea în play-off, având 31 de puncte acumulate în primele 23 de etape. De partea cealaltă, Astra Giurgiu a coborât pe locul al treilea, cu 40 de puncte.