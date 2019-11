Dusan Uhrin: 'Craiova este o echipă foarte bună, va fi greu şi sper că toată lumea va fi pregătită'

Tehnicianul formaţiei Dinamo, Dusan Uhrin, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că Universitatea Craiova este o echipă foarte bună, subliniind însă că jucătorii săi sunt pregătiţi pentru meciul de luni, scrie news.ro.

"Craiova este o echipă foarte bună, va fi greu şi sper că toată lumea va fi pregătită. Nu e o idee bună că jucăm la Severin, pentru că stadionul e frumos la Craiova, iar din acest motiv nu este bine pentru nicio echipă. Toată lumea poate juca, chiar dacă după ultimele două meciuri am avut probleme. Atmosfera este bună, sper ca jucătorii să nu se relaxeze după această serie bună şi să se concentreze. Jucătorii nu ar trebui să fie interesaţi de alte probleme, ei trebuie să joace fotbal", a declarat Uhrin, care a menţionat că Fabbrini se simte bine, s-a antrenat, dar nu crede că va fi apt pentru meci.

El a menţionat că Kevin Bru a avut accidentări, probleme şi nu prea s-a concentrat la meciuri, astfel că a plecat.

Citește și: Antrenorul FCSB, Bogdan Vintilă: Nu mi-e teamă de o remiză cu Sepsi, eu vreau să merg să câştig, am încredere în jucătorii mei

Mijlocaşul Filip Mrzljak a afirmat că Dinamo este pe drumul cel bun şi joacă un fotbal frumos. "Avem un meci greu, dar suntem pe un drum bun, jucăm un fotbal frumos. Probabil noi nu suntem favoriţi, dar nu ne gândim la asta, ci doar la joc. Noi suntem fotbalişti, noi primim bani să jucăm fotbal şi totul e ok. Eu nu pot schimba nimic ca fotbalist. Eu la fiecare club la care am fost au avut probleme, şi la Pandurii şi la Astra, aşa sunt lucrurile în România. Dar cred că lucrurile merg mai bine ca în trecut. Pentru mine Severinul e ca acasă, poate e mai bine că jucăm acolo. Cu venirea noului antrenor, s-au aplicat noi idei şi noi am început să pricepem ce vrea de la noi. Eu le spun şi jucătorilor străini de probleme, le dau sfaturi, eu m-am obişnuit cu probleme, nu e normal, dar le spun că trebuie să se gândească doar la fotbal", a afirmat el.

Meciul Universitatea Craiova - Dinamo este programat, luni, la Severin, de la ora 20.30, în etapa a XV-a a Ligii I.