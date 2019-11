Antrenorul FCSB, Bogdan Vintilă: Nu mi-e teamă de o remiză cu Sepsi, eu vreau să merg să câştig, am încredere în jucătorii mei

Antrenorul echipei FCSB, Bogdan Vintilă, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că Sepsi OSK este o formaţie echilibrată, care nu riscă, dar are încredere că jucătorii săi se vor impune în meciul de duminică, din Liga I, scrie news.ro.

"Nu va fi uşor, dar am încredere că jucătoriise vor ridica la nivelul dorit de mine şi se vor impune. Sepsi este o echipă echilibrată, care nu riscă şi cam atât. Nu mi-e teamă de o remiză cu Sepsi, eu vreau să merg să câştig, am încredere în jucătorii mei", a declarat Vintilă.

Vintilă a spus că se aştepta ca echipa să aibă rezultate bune, deoarece ştia potenţialul jucătorilor. "Eu am învăţat foarte multe de la domnul Hagi dar acum trec totul prin filtrul gândirii mele. Mă aşteptam să avem rezultate bune, pentru că văzusem potenţialul jucătorilor. Eu cred în jucători, ştiu ce pot, ce potenţial au şi încercăm să punem în practică. Cel mai mult la moral am lucrat pentru că erau probleme, dar acum s-au reglat lucrurile. E meritul jucătorilor în primul rând că am ajuns aici, al meu este mai la coadă. Cu organizare şi linişte am reuşit să avem această serie de rezultate care îmi doresc să continue. Orice este posibil În acest campionat chiar şi noi să câştigăm campionatul", a mai spus Vintilă.

Jucătorul Dragoş Nedelcu speră ca perioada bună prin care trece FCSB să ţină cât mai mult. "Ne dorim să menţinem perioada asta bună pe care o avem şi să revenim pe primele locuri. Normal că a fost o perioadă grea, pentru că e greu să fii pe ultimul loc după şapte etape sau câte au fost. Important este că am revenit de acolo şi ar fi ceva extraordinar ca noi să câştigăm campionatul. Vor mai fi momente grele dar trebuie să le gestionăm foarte bine pentru că asta este problema. Jucăm cu o echipă care se apără foarte bine dar trebuie să intrăm pe teren să luăm cele trei puncte. Eu cred că suntem cea mai bună echipă din campionat în momentul ăsta”, a afirmat Nedelcu.

Meciul FCSB - Sepsi OSK, din etapa a XV-a a Ligii I, se va disputa, duminică, de la ora 21.00.