Dusan Uhrin Jr.: Budescu şi Alibec sunt cei mai mari din România

Tehnicianul dinamovist Dusan Uhrin Jr. a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că Constantin Budescu şi Denis Alibec ar merita să joace nu la Astra Giurgiu, şi la o echipă mai mare.

“Budescu şi Alibec sunt jucători foarte buni şi cred că trebuie să fie la o echipă mai mare decât Astra, dar Astra nu are o problemă atât de mare cu banii, luptă pentru titlu …. Nu sunt atât de mari problemele financiare. Acum aceşti jucători sunt cei mai mari din România, asta este realitatea, dar am jucat cu Krasnodar şi Osijek, şi ei au jucători buni, mai buni decât Alibec şi Budescu, pentru că dacă sunt atât de mari merg la aceste echipe. Însă ei sunt buni pentru campionatul României, pentru unele echipe arabe şi poate pentru CFR, pentru că sunt bucuroşi să joace în România. Krasnodar este un club de Liga Campionilor şi Osijek o echipă de Liga Europa”, a spus Uhrin.

El consideră că Astra Giurgiu, adversara din acest weekend, are un lot foarte bun, dar Dinamo trebuie să se concentreze asupra propriului joc pe toată durata partidei. “Astra are o echipă foarte bună, are trei jucători buni în faţă, Alibec, Budescu şi Fatai, şi un fundaş central foarte bun, pe Tamaş. Dar trebuie să ne concentrăm pe echipa noastră şi să fim concentraţi toate cele 90 de minute pentru că la pregătiri ne-am pierdut concentrarea de fiecare dată în ultimele 10-15 minute. Deoarece perioada de pregătire a fost scurtă, este dificil pentru antrenor, pentru toţi, dar sper să suntem pregătiţi ca să facem un meci bun”.

Tehnicianul a menţionat că nu ştie dacă îi va folosi sâmbătă pe jucătorii veniţi în această iarnă. “Pe Lazăr sper că îl voi pregăti în 14 zile să fie gata pentru a juca 90 de minute”, a adăugat tehnicianul.

Dinamo va întâlni, sâmbătă, pe teren propriu, de la ora 20.00, echipa Astra Giurgiu, în etapa a XXIII-a a Ligii I.