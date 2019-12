Dusan Uhrin Jr, după înfrângerea cu Hermannstadt: 'Am jucat rău în apărare, asta e cauza principală a eşecului'

Tehnicianul echipei Dinamo, Dusan Uhrin Jr., a declarat sâmbătă seară, după meciul cu Hermannstadt, pierdut cu scorul de 2-4, că formaţia sa nu a avut atitudine şi a jucat prost în apărare, potrivit news.ro.

”Am jucat rău în apărare, asta e cauza principală a eşecului. Am lăsat jucătorii adverşi liberi în careul nostru. N-am avut atitudine, nu ştiu de ce. Am făcut prea multe greşeli unu la unu, iar asta se întâmplă mereu. Încercăm să reparăm erorile, dar n-am avut prea mult timp să ne pregătim pentru acest joc. La 1-1 am avut ocazii de a marca, dar nu am reuşit să înscriem. Nu am vrut să facem un egal, noi ne-am dus să câştigăm. Pe Grigore l-am schimbat pentru că nu reuşea să ţină mingea. Montini nu a jucat pentru că are nişte probleme, nu pentru că se află în ultimele şase luni de contract”, a declarat Uhrin, potrivit digisport.ro.

Citește și: Veste BOMBĂ cu privire la modificarea contractelor individuale de muncă !

Formaţia Hermannstadt a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 4-2, echipa Dinamo, într-un meci din etapa a XX-a a Ligii I.

Golurile învingătorilor au fost marcate de Yazalde ’15, ’86., Dâlbea ’70 şi Viera ‘77. Pentru Dinamo au înscris Sorescu ’50 şi Perovic ‘90+1.