E-Distribuţie România investiții de 182 milioane de euro în extinderea reţelei electrice

Programele de investiţii din acest an au impact direct asupra capacităţii reţelei de a distribui energie noilor consumatori şi de a îmbunătăţi gestionarea întreruperilor neplanificate, pentru alimentarea în siguranţă a clienţilor."Reţelele tradiţionale de distribuţie, cele care transportau electricitatea către consumatori, vor fi transformate în reţele active şi participative, poziţionând clientul în centrul sistemului energetic şi îmbunătăţind calitatea serviciului de distribuţie a energiei. Programele de modernizare şi de digitalizare a reţelelor pe care companiile E-Distribuţie le implementează fac ca această transformare să devină realitate. Planul strategic al companiei pentru următorii trei ani recunoaşte rolul principal al reţelelor în tranziţia energetică şi pune accent pe eforturile de îmbunătăţire a fiabilităţii, rezilienţei şi eficienţei reţelelor de distribuţie. Totul în beneficiul clienţilor noştri", a declarat Monica Hodor, directorul general al companiilor E-Distribuţie Banat, E-Distribuţie Dobrogea şi E-Distribuţie Muntenia.Din suma totală a investiţiilor programate pentru acest an, 141 milioane de lei sunt alocaţi pentru lucrări de modernizare linii şi staţii de transformare de înaltă tensiune, 130 milioane de lei pentru modernizarea şi construcţia de linii de medie tensiune şi posturi de transformare şi 88 milioane de lei linii de joasă tensiune. Sumele prevăzute de companiile E-Distribuţie pentru racordări, inclusiv cele impuse de legislaţia primară, şi întărirea reţelei pentru noii utilizatori ajung la aproximativ 164 milioane de lei (34 milioane de euro).O mare parte din investiţiile derulate de E-Distribuţie în 2021 sunt concentrate asupra programelor de digitalizare, prin sisteme de telecontrol care reduc considerabil durata întreruperilor în alimentarea cu electricitate şi timpul de remediere a avariilor, precum şi prin instalarea a aproximativ 210.000 de contoare inteligente. În acest fel, mai mulţi consumatori vor beneficia de avantajele aduse de aceste echipamente moderne, promovând astfel participarea lor activă la evoluţia pieţei şi la utilizarea responsabilă a energiei.În Banat, E-Distribuţie are planificate investiţii de 219 milioane de lei în modernizarea şi digitalizarea reţelelor electrice. Din valoarea totală, 25 milioane de lei sunt planificate pentru lucrări de modernizare linii şi staţii de transformare de înaltă tensiune, 38 milioane de lei pentru lucrări de modernizare şi construcţie de linii de medie tensiune şi posturi de transformare iar 23 milioane de lei pentru liniile de joasă tensiune. Totodată, E-Distribuţie Banat are în plan înlocuirea de linii electrice şi continuarea implementării sistemelor de Telecontrol. Compania va instala contoare inteligente pentru aproximativ 56.700 de clienţi din judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş.Printre proiectele mari derulate se numără retehnologizarea staţiei de transformare şi modernizarea liniilor de medie tensiune din municipiul Orăştie, judeţul Hunedoara. De asemenea, E-Distribuţie Banat modernizează staţia de transformare Simeria, investiţie ce depăşeşte 5 milioane de lei şi a demarat lucrările pentru construirea unei staţii noi de transformare 110/20 kV în zona de nord a municipiului Timişoara. În judeţele Timiş, Arad, Hunedoara şi Caraş Severin investiţiile în realizarea de capacităţi noi, în extinderea reţelelor pentru alimentarea consumatorilor, în noi racordări, inclusiv cele impuse de legislaţia primară, ajung la 44 de milioane de lei.În Dobrogea, E-Distribuţie are planificate investiţii de 176 milioane de lei în modernizarea şi digitalizarea reţelelor electrice. Din valoarea totală, 21 milioane de lei sunt planificate pentru lucrări de modernizare a liniilor şi staţiilor de transformare de înaltă tensiune, 22 milioane de lei pentru lucrări de modernizare şi construcţie de linii de medie tensiune şi posturi de transformare, iar 35 de milioane de lei pentru modernizarea liniilor de joasă tensiune. De asemenea, E-Distribuţie Dobrogea va instala 46.850 de contoare inteligente în judeţele Călăraşi, Constanţa, Ialomiţa şi Tulcea.În judeţele Constanţa şi Ialomiţa, compania modernizează staţiile de transformare Baba Novac şi Slobozia Sud, pentru alimentarea cu energie electrică în bune condiţii a clienţilor din localităţile Constanţa şi Slobozia; au fost înlocuite ambele transformatoare de putere 110kV/MT 25MVA din staţia de transformare Eforie Nord cu unele de putere superioară 40MVA pentru asigurarea racordării la reţea a noilor consumatori din partea de Sud a judeţului Constanţa. În judeţul Călăraşi, sunt realizate lucrări de îmbunătăţire a liniilor de joasă tensiune, în beneficiul consumatorilor din Olteniţa şi din Nicolae Balcescu.În Muntenia, E-Distribuţie are planificate investiţii de 483 milioane de lei în modernizarea şi digitalizarea reţelelor electrice. Din valoarea totală, 95 milioane de lei sunt planificate pentru lucrări de modernizare a liniilor şi staţiilor de transformare de înaltă tensiune, 70 milioane de lei pentru lucrări de modernizare şi construcţie de linii de medie tensiune şi posturi de transformare iar 30 milioane de lei sunt pentru lucrări în zona de joasă tensiune. De asemenea, pentru anul acesta, E-Distribuţie Muntenia are în plan montarea a aproximativ 104.300 de contoare inteligente în municipiul Bucureşti şi în judeţele Giurgiu şi Ilfov.În Bucureşti, E-Distribuţie Muntenia modernizează şi introduce în sistemul de telecontrol staţiile de transformare Nord, Filaret, Obor şi Dudeşti, reprezentând 34 milioane de lei. De asemenea, sunt modernizate liniile de joasă tensiune din zona Domenii şi cartier Toamnei - Eminescu, prin înlocuirea integrală a cablurilor de medie şi joasă tensiune aferente unui număr de 10 străzi. Investiţia se ridică la aproximativ 6 milioane de lei şi vine în sprijinul a 9.500 de clienţi.În judeţul Giurgiu, în localităţile Toporu şi Răsuceni, E-Distribuţie Muntenia înlocuieşte integral reţelele electrice de joasă tensiune cu conductoare izolate noi, stâlpi uzaţi, şi montează contoare inteligente. Valoarea estimată a lucrărilor este de 5,7 milioane de lei şi este în beneficiul a 1.850 de clienţi. Totodată, în localităţile Găiseni şi Floreşti Stoeneşti sunt lucrări de înlocuire a 9 kilometri de reţea electrică de medie tensiune amplasată pe terenuri greu accesibile şi a şapte posturi de transformare aeriene. Valoarea estimativă a lucrărilor este de 10,7 milioane de lei şi vine în sprijinul a 4.000 de clienţi.În judeţul Ilfov, E-Distribuţie Muntenia modernizează reţeaua de joasă tensiune din comuna Pipera şi din localităţile Clinceni şi Vidra, lucrări ce presupun investiţii de aproximativ 20 milioane de lei, în beneficiul a 3.000 de clienţi. Totodată, se lucrează la modernizarea instalaţiilor din zona Pasajului Domneşti prin relocarea a 7 kilometri de reţea electrică de medie tensiune aeriană cu cablu subteran şi înlocuirea a 4 posturi de transformare aeriene cu unele de nouă generaţie. Realizarea acestor lucrări asigură alimentarea cu energie electrică în bune condiţii pentru 8.000 de clienţi.Reţelele electrice operate de cele trei companii E-Distribuţie numără 286 staţii de transformare şi 23.575 posturi de transformare. În 2020, acestea au distribuit peste 15,3 TWh de energie electrică, prin linii electrice de înaltă, medie şi joasă tensiune.