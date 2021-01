EȘEC și la Spitalul Gerota al MAI: Un sfert dintre angajați REFUZĂ vaccinarea

Vaccinarea anti-COVID-19 a început luni la Spitalul de Urgenţă "Prof. Dr. Dimitrie Gerota", peste 70% din personalul unităţii medicale optând pentru a se vaccina, a declarat directorul instituţiei, medicul Alida Moise, potrivit Agerpres.

"În următoarele zile se va vaccina aproape întreg personalul Spitalului Gerota - 271 de persoane - ceea ce înseamnă mai mult de 71% din personalul angajat al spitalului. În următoarele zile, colegii care acum sunt în concediu sau sunt în primele trei luni după boală ni se vor adăuga şi ei. Începem cu vaccinarea personalului propriu, dar nouă ne sunt repartizaţi angajaţii de la SMURD, de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi paramedici pe care îi vaccinăm împreună cu Policlinica Kretzulescu, cealaltă unitate medicală din Bucureşti a MAI. Încă de când eram aici în carantină am sperat că într-o zi vaccinul acesta va fi gata, lucru care s-a întâmplat astăzi şi aţi observat că m-am şi vaccinat", a spus reprezentantul unităţii medicale.

Ea a afirmat că datorită vaccinului există speranţa ca lucrurile să "poată fi controlate în viitorul apropiat".

"Este o înţepătură banală, iar reacţiile adverse...încă este prea devreme să observăm. (...) Faptul că din colectivul nostru peste 70% şi-au declarat intenţia de a se vaccina, înseamnă că noi avem încredere şi speranţă că vom reuşi să punem capăt acestei epidemii. (..) Acum avem o speranţă, a apărut vaccinul şi sperăm ca lucrurile să poată fi controlate în viitorul apropiat", a susţinut medicul.

Medicul Cătălin Belinsky de la Spitalul de Urgenţă "Prof. Dr. Dimitrie Gerota" a afirmat că lista de programări pentru vaccinare este plină.

"Astăzi lista de programări este plină, se vor vaccina 65 de persoane şi la fel în zilele următoare. În primele zile personalul spitalului. Capacitatea momentan este de 65 pe zi. În funcţie de momentele în care vom căpăta experienţă va creşte această capacitate. Se face o listă pe următoarele trei zile pentru vaccinurile necesare plus 10% sau un procent noi am pus 15% de pierderi pentru că este un vaccin multidoză. Programarea o face instituţia, angajatorul face programarea", a arătat medicul.

Medicul şef UPU şi coordonator al echipei fixe de vaccinare din Spitalul Gerota, Narcisa Dinu, a spus că vaccinul este unul sigur şi uşor de administrat.

"Eu sunt pro-vaccinare şi încurajez pe toată lumea să facă acest vaccin care ne va ajuta în curând să ajungem a normalitate. Este un vaccin sigur, uşor de administrat, se tolerează uşor, nu am avut nicio reacţie. Am trecut prin boală în martie. (...) Faptul că am trecut şi prin boală şi am văzut ce a determinat acest virus îmi doresc ca acest vaccin să ne ajute să intrăm cât mai repede în normalitate şi să ne continuăm vieţile şi să ne facem munca aşa cum ne-am făcut-o şi până acum. Este opţiunea fiecăruia. Dacă mă întrebaţi pe mine, eu încurajez şi dau toate explicaţiile celor care mi le cer legat de această vaccinare. Eu încurajez vaccinarea, dar nu putem obliga. Asta nu ţine de noi, să obligăm oamenii să se vaccineze. (...) Trebuie să ne gândim nu numai la noi, trebuie să ne gândim şi la semenii noştri, pentru că dacă noi ne îmbolnăvim, suntem clar vectori pentru a transmite virusul", a mai afirmat Dinu.

Directorul Direcţiei Medicale a MAI, Dinu Dragomir, a spus că, la nivelul reţelei sanitare a MAI, vaccinarea începe luni la alte patru unităţi medicale, pe lângă Spitalul Gerota.

Potrivit acestuia, în zilele următoare vaccinarea va începe şi în alte centre ale reţelei medicale.

"Vaccinarea la nivelul reţelei MAI începe astăzi încă într-un spital - spitalul de la Oradea - Avram Iancu şi încă în trei centre de diagnostic şi tratament ambulatoriu, la Bucureşti - "Nicolae Kretzulescu", la Ploieşti şi la Oradea. Ulterior, în zilele următoare sigur că o să demarăm şi cu celelalte centre de vaccinare care se află la nivelul fiecărui centru reşedinţă de judeţ - centrele medicale judeţene accesând vaccinarea pe lângă personalul medical şi personalul auxiliar medical tot în această primă etapă vaccinarea paramedicilor, care sunt într-un număr extrem de mare, aproape 4.000 estimaţi, la care se vor adăuga ulterior, aşa cum este programul naţional, persoanele din centrele medico-sociale, iar la noi se va intra la cadrele active ale armelor din sistem: Pompieri, Jandarmerie, Poliţie, Poliţie de Frontieră. La nivelul Direcţiei Medicale estimările sunt în jur de 60-65% în acest moment", a susţinut directorul.