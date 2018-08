E liderul celui mai mare partid din Opoziție: Ludovic Orban susține că nu știe ce conține protocolul secret dintre SRI și Parchet

Ludovic Orban a declarat, vineri, la Sibiu, că nu ştie ce conține protocolul secret dintre SRI și Parchet, însă se îndoiește că acesta excede cadrul legal, scrie Mediafax.

Întrebat ce părere are despre protocolul secret din 2016 încheiat între Parchet și Servicii, liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat că nu se poate exprima pe acest subiect, pentru că nu cunoaște conținutul, dar că se îndoiește că acesta excede cadrului legislativ.



„Nu pot să vă dau informații pe această temă. Când vom vedea exact conținutul protocolului ne vom exprima. Dar mă îndoiesc că dacă s-a semnat vreun protocol, acesta excede cadrul legislativ”, a răspuns Orban.

Protocolul încheiat în 2016 între Parchetul General și SRI a ajuns joi la opinia publică. O variantă nesecretă publicată pe site-ul Ministerului Public și una secretă, ce a apărut câteva ore mai târziu, pe Facebook-ul lui Darius Vâlcov. Ambele au fost semnate în aceeași zi, chiar înainte de alegeri, în decembrie 2016.

Cel nesecret prevede chestiuni tehnice privind condițiile concrete de acces la sisteme tehnice ale Centrului Național de Interceptare a Comunicațiilor. Cel secret arată o strânsă relaționare între instituții și era practic o continuare a protocolului încheiat în anul 2009.

Directorul SRI Eduard Hellvig a spus că a încheiat protocolul secret din 2016 în baza legii și că l-a denunțat la scurt timp pentru că putea să aplice legea și fără a se stabili prin protocol relaționarea dintre Parchet și Serviciu

"Trebuie să fii rupt de realitatate să mă acuzi că am ceva de ascuns cu protocoalele, în condițiile în care am ordonat auditul cu privire la existența protocoalelor inainte ca subiectul să fie în dezbatere publică. S-a presupus că e un abuz al SRI. Personal, înțeleg ce înseamnă abuzul statului împotriva cetățenilor săi și voi lupta până în ultima zi împotriva abuzurilor, indiferent de cine le face.(...) De ce l-am semnat? Ordonanța 6 din 2016 a impus să semnăm protocolul cu instituțiile statului pentru exercitarea atribușiilor noastre. De ce l-am denunțat? Am spus mai devreme, auditul intern a arătat că putem să ne exercităm atribuțiile în baza legii fără aceste protocoale asigurând securitatea națională a României. Personal, nu am nimic de ascuns. E un proces de transparență și normalitate pe care l-am inițiat chiar dacă legea nu ne obliga acest lucru", a declarat Eduard Hellvig, directorul SRI.