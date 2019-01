E o rușine pentru actualul Guvern că România nu are buget, acuză Ludovic Orban

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, după ședința Biroului Politic Național de luni, că „e o rușine pentru actualul Guvern” că în curând se termină luna ianuarie și nu a fost adoptat bugetul pe 2019.

Liderul PNL spune că lipsa bugetului afectează autoritățile publice locale, investițiile, dar și susținerea cheltuielilor de personal.

„Acest lucru are consecințe extrem de grave asupra publice, asupra funcționării autorităților locale, care nu pot să-și adopte bugetele locale până când nu se adoptă legea bugetului de stat. Are un impact extreme de negative asupra dezvoltării economice a României, pentru că nicio investiție nouă nu poate fi pornită până nu se adoptă bugetul de stat și bugetele locale. Practic, au probleme inclusiv în ceea ce privește susținerea cheltuielilor de personal, pentru că, majorând anumite venituri în sectorul public nu mai au acoperire bugetară pe luna ianuarie pentru a plăti sumele respective și virările de fonduri între capitolele bugetare nu sunt premise. Nu sunt capabili să facă un buget”, a spus Orban.

Președintele PNL, a declarat, legat de fotografia postată de președintele PSD, Liviu Dragnea, pe o rețea de socializare, în care apare alături de lideri ai coaliției de guvernare, că din ea lipsește premierul și că „ nu au chemat-o nici măcar ca să le dea cafele la întrunirea aia”.

„Am văzut la masă că lipsea premierul, ceea ce înseamnă că premierul nu are nicio legătură cu bugetul. Credeți că premierul făcea poze? Mă așteptam să le aducă un sendviș, o cafea. Dar nu au chemat-o nici măcar ca să le dea cafele la întrunirea aia. Aia mi s-a părut așa, ca să dea un semnal. În mare parte nu avem buget pentru că actualul Guvern este incapabil să elaboreze un proiect de buget care să corepundă cu adevărat reglementărilor la nivel European”, susține liderul PNL.

Liderul liberalilor din Senat, Florin Cîțu, a declarat, întrebat dacă este credibil un deficit bugetar de 2,5%, că nu consideră că mai are cineva încredere în informațiile pe care le prezintă coaliția de guvernare în legătură cu economia.

„Poate să pună pe hârtie guvernarea și un deficit de 1 %. Așa am văzut că pot să jongleze cu cifrele și nu cred că în România, astăzi, mai are cineva încredere în informațiile pe care le prezintă actuala coaliție de guvernare despre starea economiei. Vedeți acest atac împotriva singurilor doi indicaroti care mai arătau o realitate economică: dobânzile și cursul valutar, indicatori care erau determinați de piață. Avem deja plafonarea de facto a dobânzilor și vezi vedea că urmează și o plafonare a cursului valutar”, a declarat Cîțu.

El susține că o variantă care ar putea duce la plafonarea cursului valutar este demiterea președintelui BNR, Mugur Isărescu.

„Ori se va face prin schimbarea conducerii Băncii Naționale și apoi vor interveni în piață, ori o vor face printr-o Ordonanță. Indicatorii care transmit realitatea despre economie sunt acum sub asediu. Deja avem efectele. Neîncrederea investitorilor străini în România, deja s-a făcut în prima lună. Guvernul are și licitații la care nu are niciun ban. Am avut o licitație la 12 luni de 500 milionae lei și nu au putut fi atrași acei bani. Nu poți să spui că ai o economie care crește în momentul în care introduce o mulțime de taxe în ultima zi. Este clar că realitatea infirmă retorica”, a spus senatorul.

Cîțu susține că în Ministerul Finanțelor sunt oameni care oferă informații „pe surse”, care ajung la președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, care le publică „în mod preferential”.

„Ne vom lupta cu aceste minciuni care vin de la Guvern, care vin de la oameni care sunt condamnați penal și ne spun ce se întâmplă în Guvern. Ministrul Finanțelor Publice trebuie să oprească această dezinformare. Se pare că sunt oameni în minister care dau informații pe surse și apoi publicate de președintele Camerei Deputaților, de un consilier. În nicio țară din lume nu se întâmplă așa ceva. Informațiile confidențiale apar pentru toată lumea în același timp. Nu apar pe surse pentru cineva, ca să fie folosite în mod preferential. Nu știm dacă Liviu Dragnea nu a folosit aceste informații despre buget în interes propriu”, a spus Cîțu.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a scris duminică pe Facebook că Produsul Intern Brut al României a ajuns în 2018 la 949,6 miliarde de lei, cu 188,2 miliarde de lei în plus faţă de 2016, adică o creştere de 25%. Sunt cele mai mai creşteri, în doi ani consecutivi, din istoria României, a adăugat el.

”71,2 miliarde în plus faţă de anul 2016, reprezentând o creştere de 32%!! PIB-ul României a ajuns în 2018 la 949,6 miliarde de lei, cu 188,2 miliarde de lei în plus faţă de 2016, adică o creştere de 25%!! Sunt cele mai mai creşteri, în doi ani consecutivi, din istoria României! #indraznestesacrezi”, a scris pe Facebook Liviu Dragnea.

El a ataşat şi două grafice comparative cu 2016, unul cu PIB şi unul cu veniturile bugetare.

Liviu Dragnea a postat, și vineri, o fotografie în care apare alături de liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, de Darius Vâlcov, miniştrii Niculae Bădălău, Eugen Teodorovici şi de secretarul general al ALDE, Daniel Chiţoiu. Mesajul său este ”cu cifrele pe masă, viitorul arată bine”.

Premierul Viorica Dăncilă nu apare în fotografie.