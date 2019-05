Ea e FEMEIA care îl poate SALVA pe Liviu Dragnea: Declarația făcută în fața judecătorilor îl poate ACHITA pe liderul PSD

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit luni, pentru 27 mai, pronunţarea sentinţei definitive în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman, în care este judecat liderul PSD, Liviu Dragnea.

La ultimul termen al procesului, care s-a desfăşurat luni, reprezentantul DNA a cerut ca Dragnea să fie condamnat şi pentru instigare la fals intelectual, iar pedepsele aplicate acestuia să fie orientate spre mediu şi nu spre minim, aşa cum a apreciat instanţa de fond.

Olguţa Şefu, director executiv adjunct al DGASPC Teleorman la data faptelor, s-a declarat nevinovată, adăugând că nu a vorbit niciodată cu Liviu Dragnea.

"E un coşmar de 3 ani, în care mi-am pierdut serviciul. Este o muncă enormă în aceste instituţii de protecţie a copilului. Nu am fost ajutată şi consultată la întocmirea organigramelor. Pare imposibil ca eu să nu fi ştiut ce se întâmplă, dar chiar nu am ştiut. Mă consider nevinovată. Nu am vorbit niciodată cu domnul Dragnea. Nu am ştiut că această funcţionară este pe undeva şi eu trebuia să o acopăr. Dacă puteţi să îmi daţi ocazia să îmi reiau viaţa", le-a spus Olguţa Şefu, judecătorilor.

La ultimul termen al procesului, doar o parte dintre inculpaţi au fost prezenţi în sala de judecată, Liviu Dragnea numărându-se printre cei care au lipsit.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a încheiat, luni, judecarea apelului din dosarului angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman, în care preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat în primă instanţă la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu.

Procurorii anticorupţie susţin că Floarea Alesu, director executiv al DGASPC Teleorman, în schimbul unor foloase necuvenite, ar fi procedat la menţinerea ilegală în posturi a două angajate - Adrianei Botorogeanu şi Anisei Niculina Stoica.

Potrivit DNA, cele două nu s-au prezentat la serviciu şi nici nu au prestat vreuna dintre activităţile înscrise în contractul lor muncă semnat cu DGASPC Teleorman, desfăşurându-şi de fapt activitatea la sediul Organizaţiei PSD Teleorman.

DNA mai susţine că, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean, Liviu Dragnea coordona şi controla activitatea DGASPC Teleorman, instituţie în cadrul căreia au fost încadrate Adriana Botorogeanu şi Anisa Niculina Stoica.

Procurorii afirmă că Liviu Dragnea a determinat-o pe Anisa Niculina Stoica să se angajeze şi să fie remunerată în cadrul DGASPC Teleorman.

Dragnea mai este acuzat că a contribuit, prin influenţa pe care o avea în calitate de preşedinte al CJ Teleorman, ca Adriana Botorogeanu şi Anisa Niculina Stoica să fie menţinute în funcţie la DGASPC Teleorman.

