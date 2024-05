Ea este noua iubita a lui CRBL. E mai tânără cu 20 de ani și e moldoveancă

CRBL are o nouă iubită, după divorțul de Oana. Paparazzi l-au surprins pe artist lângă partenera lui, în vârstă de 23 de ani, din Republica Moldova.

Un fotomodel de 23 de ani pe nume Olga Guțanu, finalistă la un concurs de Miss la Bușteni, în 2022, i-a furat inima lui CRBL și alături de ea își petrece nopțile după divorț, scrie cancan.ro.

Potrivit sursei citate, Olga și CRBL s-au întâlnit marți, pe seară, și, după ce s-au plimbat puțin, s-au retras în apartamentul din Pantelimon al artistului. Acolo unde cei doi au înnoptat, iar apariția aveau să și-o facă a doua zi.

CRBL și Elena au făcut anunțul divorțului pe rețeaua de socializare

La începutul lunii trecute, CRBL anunța că mariajul cu Elena, de 16 ani, s-a rupt. O făcea pe rețeaua de socializare, unde explica și cât de greu i-a fost și lui și ei să facă pasul.

„Cu inimile împovărate de tristețe, dar în același timp într-un spirit de transparență și respect reciproc, dorim să vă împărtășim o decizie deosebit de dificilă pe care am luat-o împreună. După o perioadă de reflecție profundă, am ajuns la concluzia că este mai bine pentru noi să urmăm drumuri separate în viață. Această hotărâre nu a fost ușoară, dar am decis să o luăm cu gândul la binele nostru individual și, mai ales, la binele Alesiei”, a fost anunțul făcut pe rețelele de socializare.