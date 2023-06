EA SPORTS a reînnoit parteneriatul cu LPF

Începând cu sezonul 2023-2024, parteneriatul dintre EA SPORTS FC şi Superliga va include licenţierea pentru toate competiţiile din SuperLiga României şi toate cele 16 echipe, de la FC Farul Constanţa, campioana acestui an, la cea mai recentă echipă promovată, Oţelul Galaţi, care a revenit în elita fotbalului românesc după opt ani.

„Suntem bucuroşi că prima ligă de fotbal a României va fi inclusă în EA SPORTS FC, care dă startul unei noi ere în fotbalul interactiv”, a declarat Justin Ştefan, Secretar General LPF. „Ne încântă enorm faptul că îi avem ca parteneri pe cei de la EA Sports în misiunea noastră continuă de a promova fotbalul în România şi peste hotare”, a adăugat Justin Ştefan.

„Reînnoirea parteneriatului cu Superliga este o condiţie obligatorie pentru succesul EA SPORTS FC în România. Ne bucurăm deja de o prezenţă importantă în regiune prin studioul EA Bucureşti, care contribuie constant la elemente importante din jocurile noastre. Autenticitatea e o valoare extrem de importantă pentru noi, şi prin acest parteneriat, vom continua să le oferim fanilor din România şi din lume experienţe captivante”, a spus David Jackson, VP Brand, EA SPORTS FC.

EA SPORTS a definit lumea fotbalului interactiv din ultimii 30 de ani şi a construit o comunitate de microbişti de peste 150 de milioane, prin intermediul tuturor platformelor pe care sunt disponibile jocurile – o comunitate pe care EA SPORTS FC va continua să o crească de acum înainte alături de parteneri precum SuperLiga, care au în comun obiectivul unui viitor al fotbalului ce pune fanii pe primul loc. La debutul acestei noi ere, jocul va continua să ofere fanilor experienţe autentice inegalabile, oferind acces la peste 19.000 de jucători licenţiaţi, 700 de echipe şi 30 de ligi, cu sprijinul a peste 300 de parteneri globali din fotbal, ceea ce va oferi noi oportunităţi de creştere atât în fotbalul tradiţional, cât şi în ligile feminine.

Fanii se pot înscrie pe easports.com/fc pentru a intra în Club şi a fi printre primii care vor afla noutăţile, chiar înainte de anunţarea detaliilor despre joc, ce urmează în luna iulie.

Electronic Arts (NASDAQ: EA) este lider global în materie de divertisment digital interactiv. Compania dezvoltă şi furnizează jocuri, conţinut şi servicii online pentru toate tipurile de platforme conectate la internet, de la console, la dispozitive mobile şi computere personale.

În anul fiscal 2023, EA a înregistrat venituri nete de 7,4 miliarde dolari USD. EA are sediul în Redwood City, California. Compania este recunoscută la nivel global pentru un portofoliu de mărci apreciate de critici, ca EA SPORTS FC, Battlefield, Apex Legends, The Sims, Madden NFL, Need for Speed, Titanfall, Plants vs. Zombies şi F1. Mai multe informaţii despre EA sunt disponibile la www.ea.com/news.