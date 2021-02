EBOLA, virusul care nu are încă tratament, a reapărut în Vestul Africii. Au fost confirmați primii morți. ONU este preocupat de situație

Patru persoane au murit de febra hemoragică Ebola în Guineea, prima reapariţie semnalată a maladiei în Africa de Vest, de unde a plecat cea mai gravă epidemie din istoria virusului (2013-2016), relatează AFP preluat de agerpres.

"Suntem cu adevărat preocupaţi, există deja patru decese de febră hemoragică a virusului Ebola în regiunea Nzerekore, dintre care două chiar în Nzerekore şi două în subprefectura Goueke", a declarat sâmbătă ministrul sănătăţii, Rémy Lamah.



"Este vorba despre o infirmieră din Goueke care s-a îmbolnăvit spre sfârşitul lunii ianuarie. Ea a murit între 27 şi 28 ianuarie şi a fost înhumată pe 1 februarie la Goueke", a declarat la rândul său şeful Agenţiei naţionale de securitate sanitară (ANSS), dr. Sakoba Keita, citat de site-ul GuinéeMatin.



"Printre cei care au participat la înmormântare, opt persoane au prezentat semne: diaree, vomă şi sângerări. Trei dintre ele au decedat şi alte patru sunt spitalizate la Nzerekore", a adăugat el. Potrivit lui, un pacient a "scăpat" dar a fost găsit şi a fost spitalizat la Conakry.



Şeful ANSS şi ministrul sănătăţii au declarat amândoi că probele analizate de un laborator pus pe picioare de Uniunea Europeană la Gueckedou, în regiune, au dus la detectarea prezenţei virusului Ebola. Rezultatele analizelor suplimentare sunt aşteptate în curând.

"Am dat toate dispoziţiile, o echipă de alertă este la faţa locului pentru a identifica cazurile contact", a declarat ministrul Rémy Lamah, subliniind că boala nu s-a mai manifestat din 2016.



"Sunt îngrijorat ca om, dar rămân calm pentru că am gestionat prima epidemie şi vaccinarea este posibilă. Va exista o reuniune de criză mânie", duminică, a adăugat el.



La rândul său, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a fost "informată privind două cazuri posibile de Ebola în Guineea-Conakry". "Se fac în prezent teste pentru confirmare", a adăugat pe Twitter directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

.@WHO has been informed of two suspected cases of Ebola in Guinea-Conakry. Confirmatory testing underway. @WHOAFRO and WHO country office supporting readiness and response efforts.