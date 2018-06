Ecaterina Andronescu intră la rupere după CEx-ul PSD: 'Mă îngrijorează cu această decizie. Cum n-au evaluat consecințele acestei hotărâri'

Plecând de la criticile lui Klaus Iohannis aduse PSD, Ecaterina Andronescu a declarat sâmbătă, la Realitatea Tv, că nu tot partidul „trebuie pus sub semnul întrebării”. De asemenea, fostul ministru Ecaterina Andronescu s-a declarat îngrijorată de decizia luată în CEx de susținere pentru Liviu Dragnea, condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare.

„Nu cred că tot PSD-ul trebuie pus sub semnul întrebării. Ieri a fost CEX, care este format din vicepreședinți, președinte executiv și președinte și președinții din județe. PSD are 500-600 de mii de oameni. Deci, n-aș pune semnul egal. Ce mă îngrijorează cu această decizie este adâncirea divizării țării, ceea ce mi se pare absolut de neacceptat. Faptul că oamenii sunt în stradă într-o zi când s-ar putea odihni nu este o chestiune care să ne bucure sau care să nu ne îngrijoreze. Situația asta mă îngrijorează. Mă îngrijorează radicalizarea, inclusiv în Parlament am văzut lucrul acesta. Sunt de multă vreme în Parlament, nu au fost niciodată relațiile atât de contondente între grupurile politice din Parlament, ceea ce înseamnă că pe undeva trebuie ceva corectat. (...) Nu trebuie să nu ții seama de minoritate. Și minoritatea are rolul ei. S-a antagonizat atât de tare situația din Parlament, nu mai putem discuta, nu mai există comunicare în mediul politic, ceea ce este fără precedent. (...) Ceea ce n-am înțeles după hotărârea CEx-ului este cum n-au evaluat consecințele acestei hotărâri.”, a spus Ecaterina Andronescu, la Realitatea Tv.