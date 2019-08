Ecaterina Andronescu o pune la zid pe Viorica Dăncilă: 'O interpretare absolut scoasă din context'

Ministrul demis al Educaţiei Naţionale, Ecaterina Andronescu, a apreciat vineri că declaraţiile care au dus la demiterea sa au căpătat o interpretare "absolut scoasă din context" şi a menţionat că i se pare "mai neobişnuit" faptul că a aflat din presă despre decizia prim-ministrului Viorica Dăncilă.

"Găsesc că a fost o interpretare absolut scoasă din context", a precizat ea în cadrul unei conferinţă de presă susţinută la sediul ministerului.

Andronescu a menţionat că a făcut declaraţia de la postul tv fiind "extrem de impresionată" de cazul de la Caracal şi încercând să iniţieze demersuri pentru ca elevii să fie mai informaţi în legătură cu modul în care pot să se protejeze.

"Vreau să vă vorbesc în calitatea mea de profesor. Profesor am venit aici, profesor plec de aici și această profesiune am exercitat-o cu dăruire și determinare toată viața. Aseară, la un post de televiziune, am făcut următoarea afirmaţie: 'Cred că va trebui la începutul anului şcolar să introducem în toate şcolile un sistem de protecţie a copiilor şi trebuie să îi învăţăm să se protejeze şi singuri, să se ferească, pentru că eu asta am învăţat de acasă. Am învăţat şi de acasă. Cred că toate aceste lucruri trebuie să le repetăm şi la şcoală'. Am făcut această afirmaţie, extrem de impresionată fiind de cazul de la Caracal şi încercând să ducem spre şcoală ce putem noi să ducem, adică să îi informăm pe copii şi să îi învăţăm suplimentar faţă de ceea ce fac părinţii acasă, ca asemenea lucruri să nu se mai întâmple niciodată. Sigur, există instituţiile statului care au alte roluri, dar noi, în şcoală, avem rolul acesta de a-i învăţa să se şi protejeze singuri. Eu cred că, citindu-vă această declaraţie, nu ştiu dacă dvs. aţi remarcat că nu era nimic, absolut nimic care să fie - să spunem - un atac la adresa Alexandrei sau a părinţilor ei. Dimpotrivă, sunt o persoană care empatizez cu cel aflat în dificultate şi asta am făcut toată viaţa mea. De foarte multe ori m-ați văzut în piața publică reacționând în felul acesta. Găsesc că a fost o interpretare absolut scoasă din context, nu are niciun fel de legătură interpretarea pe care au dat-o unii cu ceea ce eu am gândit și cu ceea ce eu am făcut", a spus ea.

Andronescu a menționat că i se pare neobișnuit faptul că a aflat din presă de demiterea sa.

„Faptul că doamna prim-ministru a luat această decizie este, fără-ndoială, în fișa postului domniei sale. Dar că am aflat din presă, mi se pare că e mai nepotrivit sau neobișnuit. Nu este aceasta o problemă, dar vreau să nu planeze asupra activității mele de dascăl, dar și asupra activității mele publice asemenea lucruri care nu au nicio legătură cu mine. În această perioadă, din noiembrie și până astăzi, am slujit această instituție de la 8 dimineața până la miezul nopții, fără să mă gândesc vreodată că trebuie să avem și zile de odihnă, pentru că sistemul de învățământ are nevoie de foarte multe”, a mai spus aceasta.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat că a demis-o, vineri, pe Ecaterina Andronescu din funcţia de ministru al Educaţiei pentru declaraţiile "profund greşite" făcute recent de aceasta într-o emisiune televizată.

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a precizat joi seară că ea a "învăţat de acasă" să nu se urce "în nicio maşină străină", referindu-se la cazul Alexandrei, adolescenta de 15 ani răpită şi sechestrată la Caracal de bărbatul care a luat-o la ocazie.

