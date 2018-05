Ecaterina Andronescu răspunde la propunerea lui Victor Ponta: 'E onorantă, modul în care se întâmplă lucrurile în PSD nu mă mulțumește'

Victor Ponta a declarat luni, după lansarea strategiei Pro România, că senatoarea PSD, Ecaterina Andonescu, ar putea fi unul dintre candidaţii la alegerile prezidenţiale. El afirmă că, dacă din partea partidelor de dreapta Klaus Iohannis şi Călin Popescu Tăriceanu sunt candidaţi foarte puternici, atunci şi cei de stânga trebuie să vină cu un candidat puternic: "Dacă PSD nu are candidat, avem noi un candidat pe care îl iubesc PSD-iştii", a spus Ponta.

Ecaterina Andronescu a replicat și a anunțat că e onorată de oferta lui Ponta și a criticat ce se întâmplă în PSD.

”Eu de fiecare dată am pledat pentru dialog. Dacă m-ar fi invitat și liberalii m-aș fi dus. PSD a câștigat pentru că stânga a fost unită. Eu sper ca stânga să fie reunită, pentru alegerile viitoare. Eu am fost acolo, am asculat, le-am ascultat programul și am plecat. E onorantă propunerea lui Victor Ponta, cred că a fost doar o propunere. Nu intenționez să plec din PSD, dar modul în care se întâmplă lucrurile în ultima vreme nu mă mulțumește. Nu îmi pun, acum, această problemă, a plecării. Mă deranjează că, în ultimii 22 ani, partidul a fost altfel condus, nu doar un om lua toate deciziile și mă deranjează. Mă deranjează că nu mai sunt oameni profesiniști.”, a spus Ecaterina Andronescu la România TV.

La evenimentul de prezentare a agendei politice a Pro România, Victor Ponta a spus, în discurs, că formaţiunea va avea un camdidat la alegerile prezidenţiale, despre care a spus că se află în sală, fără a-l nominaliza însă.

Ulterior, întrebat de jurnalişti dacă acel candidat este senatorul PSD Ecaterina Andronescu, care s-a aflat la evenimentul partidului, Ponta a spus că ar putea fi, însă nu a discutat direct şi nu poate anunţa el nimic.

“Poate fi (Ecaterina Andornescu, posibil candidat la alegerile prezidenţiale - n.r.). (...) Este unul dintre candidaţii pe care i-am susţine din toată inima. Nu am discutat în mod direct şi nu am cum să anunţ eu nimic. O să spun doar că, dacă există pe partea dreaptă doi candidaţi foarte puternici, domnul Iohannis şi domnul Tăriceanu, este obligatoriu să avem şi în zona de centru, centru-stânga un candidat puternic şi, dacă PSD nu are candidat, avem noi un candidat pe care îl iubesc PSD-iştii”, a spus Victor Ponta.

Întrebat de ce a fost prezentă Ecaterina Andonescu la eveniment, Ponta a spus: "Pentru că am invitat-o".

Fostul premier susţine că este în discuţii cu mai mulţi foşti colegi din PSD, cărora le-a spus că Pro România este un partid de centru-stânga. Ponta a spus că, în cazul unei alianţe politice, cea mai potrivită alianţă ar fi cu PSD, dar fără Liviu Dragnea.

"Vorbesc în această perioadă cu foarte mulţi dintre foştii mei colegi de la PSD. Le-am spus foarte clar: Pro România este de centru-stânga, duce mai departe politici pe care le-am avut în anii trecuţi. Dacă se va pune problema unei alianţe politice, eu cred că cea mai naturală tot cu PSD, dar, sigur, fără domnul Dragnea şi echipa domniei sale şi atunci când au dreptate îi susţinem, când nu au dreptate îi criticăm", a declarat Ponta.

Senatoarea PSD, Ecaterina Andronescu, a fost, luni, la evenimentul organizat de Pro România, partidul fondat de fostul premier Victor Ponta, de lansare a programului politic.

La evenimentul care a durat aproximativ o ora au participat peste 100 de invitaţi, Victor Ponta spunând că sunt şi reprezentanţi ai Corpului diplomatic, ai mediului de afaceri sau ai sindicatelor.

