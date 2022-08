Echipa ACS Volei Turda 'Cristina Pîrv' se desfiinţează

Echipa feminină ACS Volei Turda "Cristina Pîrv" se va desfiinţa, după trei ani de activitate, timp în care a reuşit să bifeze o premieră în voleiul turdean, aceea de a promova în Divizia A1, a anunţat fosta internaţională care a dat nume acestui proiect, într-un comunicat remis AGERPRES.

"Echipa pe care am înfiinţat-o la Turda înseamnă extrem de mult pentru mine, este copilul pe care l-am crescut de la zero, cu multă speranţă în suflet. Cred în continuare că în România se poate face performanţă, dar de cele mai multe ori doar determinarea şi dorinţa de a reuşi nu sunt de ajuns. Pentru a face performanţă la nivel înalt este nevoie de o susţinere serioasă, iar din păcate, în ţara noastră, la acest capitol, voleiul este lăsat la urmă. Le mulţumim tuturor celor care ne-au ajutat pe plan financiar în demersul nostru, pentru că fără susţinerea lor nu am fi ajuns aici. Din păcate, îmi dau seama că e extrem de greu să concurezi cu alte ramuri sportive când vine vorba despre bugete şi sponsorizări. Mă doare sufletul pentru această decizie, dar a fost una bine cântărită şi analizată împreună cu întregul meu staff, iar momentan considerăm că este oportun să procedăm astfel'', a declarat Cristina Pîrv.Fosta mare voleibalistă a precizat că în următorii ani îşi va axa întreaga atenţie pe creşterea şi popularizarea voleiului în România, prin intermediul Academiei de Volei "Pîrv11" din Cluj-Napoca.''Avem peste 100 de sportivi pe care îi creştem şi sperăm ca prin toate demersurile pe care le întreprindem, atât eu, ca ambasadoare a voleiului românesc, cât şi antrenoarele din cadrul academiei, să schimbăm mentalităţi vizavi de acest sport minunat, care merită să fie văzut, apreciat şi nu în ultimul rând susţinut", a subliniat Cristina Pîrv.Echipa ACS Volei Turda "Cristina Pîrv" a fost înfiinţată în urmă cu trei ani din dorinţa Cristinei Pîrv, cea mai valoroasă voleibalistă din istoria României, de a se implica în voleiul turdean, acolo unde a început şi povestea ei. Echipa a fost alcătuită cu preponderenţă din sportive locale. În primul an, fetele au reuşit performanţa de a ajunge în cadrul turneului semifinal al Seriei Vest a Diviziei A2, turneu care a avut loc la Craiova, iar anul trecut, au reuşit să promoveze în Divizia A1. În sezonul competiţional trecut, echipa a retrogradat. Trei sportive române din cadrul echipei ACS Volei Turda "Cristina Pîrv" au fost fost incluse în echipa naţională la categoriile U16 şi U18, iar trei jucătoare au fost în primele trei locuri în statisticile primei ligi."Mi-aş dori ca lucrurile să stea altfel, ca şi cei din jurul meu să vadă frumuseţea acestui sport şi potenţialul care există acolo unde se investeşte în creşterea talentelor autohtone. Ne-a lipsit o sală de sport corespunzătoare standardelor care se impun în liga întâi, iar bugetul alocat de municipalitate ne-a asigurat cu greu supravieţuirea. Au fost momente când am adus bani de acasă pentru a fi la zi cu toate plăţile. În afară, un manager are luxul de a se concentra pe sport, pe performanţă, pe sportivi şi pregătirea lor, la noi din păcate, trebuie să te gândeşti dacă ai bani sau nu să faci o deplasare de care depinde viitorul tău competiţional. Cu toate acestea rămân optimistă că lucrurile se vor schimba în viitorul apropiat", a mai spus Cristina Pîrv.