Echipa de baschet CSU Sibiu refuză să mai organizeze turneul preliminar al Cupei României

Clubul masculin de baschet CSU Sibiu a anunţat, joi, că refuză să mai organizeze turneul preliminar al Cupei României, după ce a fost acuzat de CSO Voluntari de deficienţe de organizare la turneul Memorial ''Elemer Tordai'', în urma cărora s-au înregistrat mai multe cazuri de infectare cu coronavirus.

''Decizia noastră vine ca urmare a faptului că în jurul echipei noastre planează prea multe suspiciuni referitoare la ultimele evenimente, astfel ca urmare a ultimelor acuzaţii primite pe toate căile, din partea echipei CSO Voluntari, ne rezervăm dreptul de a nu intra în tot tăvălugul mediatic marcat de presiuni de tot felul, aşa cum, din păcate, anumiţi adversari din baschet au înţeles că îşi pot ascunde incapacitatea de a gestiona, în primul rând în sânul echipei lor, partea de prevenire a infectării cu virusul COVID-19'', a anunţat clubul sibian pe Facebook, potrivit agerpres.ro.

''Pentru a clarifica eventuale nuanţări ulterioare ale adversarilor noştri ţinem să precizăm faptul că BC CSU Sibiu are în acest moment, după testarea efectuată în 14 octombrie, două cazuri noi pozitive. Direcţia de Sănătate Publică Sibiu are ancheta epidemiologică în derulare, astfel că abia mâine am putea afla dacă restul echipei ar putea primi aviz de participare în competiţie. Suntem în permanenţă în legătură cu autorităţile de sănătate publică şi respectăm cu stricteţe îndrumările acestora. Ceea ce este cel mai important e că starea celor doi este bună, au fost izolaţi, iar restul echipei este pregătit pentru primele meciuri oficiale din acest sezon. Aşteptăm revenirea jucătorului depistat pozitiv la începutul lunii'', a mai precizat CSU Sibiu.

"Ne aflam într-o perioadă extrem de dificilă, însă grija pentru sănătatea noastră şi a celor din jur este responsabilitatea fiecăruia dintre noi toţi. Măsurile de prevenţie dispuse de autorităţi, stricteţea în ceea ce priveşte respectarea acestora reprezintă dovada noastră de respect. Ne-am fi dorit din tot sufletul să jucăm Cupa României în formulă completă în teren, pentru că acolo trebuie tranşată o competiţie sportivă: nu în presă, nici prin telefoane de ameninţare. Continuăm să fim la fel de uniţi, indiferent cât de distanţaţi suntem, indiferent câte greutăţi şi provocări se ivesc, dar mai ales, indiferent de factorii destabilizatori cu care suntem obişnuiţi deja. Ştim sigur că vom fi bine, împreună, cu toţii, dar până atunci va îndemnăm pe toţi să aveţi grijă de voi şi să va protejaţi'', a declarat Horaţiu Floca, directorul BC CSU Sibiu.

BC CSU Sibiu trebuia să organizeze în perioada 17-20 octombrie meciurile din Grupa C a Cupei România, cu participarea echipelor SCM Timişoara, CSO Voluntari şi CSM Tg. Jiu.

CS Voluntari a câştigat, joia trecută, ediţia a 12-a a Memorialului ''Elemer Tordai'' la baschet masculin, după ce a învins-o în finală pe Dinamo-Ştiinţa Bucureşti cu 93-89, în Sala Transilvania din Sibiu. La turneu au mai participat CSU Sibiu şi U-BT Cluj. CSU a anunţat miercuri două cazuri pozitive, iar U-BT, opt. CSO Voluntari a anunţat miercuri că are nouă cazuri pozitive, la care s-au adăugat joi alte şase.

Preşedintele Federaţiei Române de Baschet, Horia Păun, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, că nu se ia în discuţie amânarea sau anularea turneelor preliminare ale Cupei României la baschet masculin, programate între 17 şi 22 octombrie.