Echipa de fotbal a Iranului este cea de-a doua semifinalistă în Cupa Asiei, după ce a eliminat naționala Chinei cu 3-0

Echipa de fotbal a Iranului a învins-o cu scorul de 3-0 pe cea a Chinei, joi, la Abu Dhabi, şi s-a calificat astfel în semifinalele competiţiei găzduite de Emiratele Arabe Unite, unde va primi luni replica Japoniei, potrivit agerpres.ro.

Iranul, ce era mare favorită în faţa Chinei, s-a impus prin golurile lui Mehdi Taremi (minutul 18), Sardar Azmoun (31) şi Karim Ansarifard (90+1). Primele două goluri au venit după grave erori ale apărării echipei adverse, notează DPA.

Iranul, care nu a mai fost campioana Asiei din anul 1976, are rezultate bune sub conducerea selecţionerului portughez Carlos Queiroz. China are pe banca tehnică un nume dintre cele mai mari, italianul Marcello Lippi, campion mondial cu Squadra Azzurra în 2006.

Tot joi, în primul sfert de finală, la Dubai, Japonia a trecut de Vietnam cu 1-0, graţie penalty-ului transformat de Ritsu Doan în min. 57.

Vineri au loc ultimele sferturi de finală: Coreea de Sud - Qatar, la Abu Dhabi, şi Emiratele Arabe Unite - Australia, la Al Ain.