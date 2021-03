Echipa României, mai valoroasă decât Ungaria, însă va fi un meci foarte greu, spune Adria Mutu

Selecţionerul naţionalei de tineret, Adrian Mutu, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că meciul cu Ungaria, de la Campionatul European U21, va fi foarte dificil, însă a menţionat că tricolorii sunt “o echipă mai valoroasă”, potrivit news.ro

“Încărcătură foarte mare. Derbiul rămâne derbi pentru noi. Un meci foarte greu. Sunt sigur că Ungaria va juca cu ambiţie, la fel ca noi, şi sper să câştigăm. Cred că avem o echipă mai valoroasă, cred în echipa mea, sunt sigur că băieţii sunt conştienţi de asta. Chiar dacă nu cu mult peste, echipa României este mai valoroasă.

Ei au investit în infrastructură, sperăm ca într-o zi să fim şi noi la acelaşi nivel. Şi faptul că ei joacă ultima şansă face meciul mai dificil. Cuvântul nostru de ordine la meciul de mâine este echilibru atât în faza ofensivă cât şi în defensivă. Nu am decis primul 11, încă am dubii. Am fost toţi alături de echipa naţională mare, l-am văzut toţi în sală", a spus Mutu.

Reprezentativa de tineret a României a remizat, miercuri seară, scor 1-1, pe arena Uj Bozsik din Budapesta, cu selecţionata similară a Ţărilor de Jos, în prima etapă a grupei A a Campionatului European Under21. În etapa următoare, programată sâmbătă, România va întâlni Ungaria la Budapesta, de la ora 19.00.