Echipa Shiba Inu emite o alertă de înșelătorie pentru investitorii SHIB

Echipa din spatele criptomonedei meme Shiba Inu (SHIB) a emis un avertisment public împotriva înșelătoriilor online în curs care vizează în principal investitorii altcoin interesați de jetoanele SHIB.

Alerta proactivă de escrocherie a venit sub forma unui tweet care detaliază diferitele metode folosite pentru a păcăli victimele nebănuite din comunitatea Shiba Inu, conform cointelegraph.com

Stay Alert & Safe #ShibArmy!



We've been made aware of a recent scam, traveling social media, and other communication platforms.



Here's a quick video to provide more information on the matter. pic.twitter.com/UOh50WsJSQ