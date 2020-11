Echipele de volei masculin Explorări Baia Mare și SCM Craiova la handbal au anunţat câte 11 cazuri Covid

Echipele de volei masculin Explorări Baia Mare, respectiv SCM Craiova la handbal au anunţat câte 11 cazuri de testări pozitive în loturi. Băimărenii urmau să debuteze în Divizia A, iar SCM Craiova s-a testat după al doilea turneu al Ligii Naţionale, potrivit news.ro.

Conform regulamentului, Explorări Baia Mare va pierde ambele meciuri de la turneul de la Bucureşti, cu 0-3, unde se va mai juca o singură partidă, între Ştiinţa Bucureşti şi Universitatea Cluj (vineri).

Şi la volei feminin sunt două echipe care nu participă la turnee din aceleaşi motive: CSM Lugoj şi Universitatea Cluj.

Şi SCM Craiova are 11 cazuri după turneul de la Sfântu Gheorghe, de unde şi Gloria Bistriţa s-a întors cu 20 de situaţii similare.

De asemenea, SCM Râmnicu Vâlcea a anunţat că şi antrenorul Florentin Pera a fost testat pozitiv şi el se alătură ”contingentului” de numeroase cazuri din lot. Vâlcea are deja amânat şi meciul din Liga Campionilor cu Buducnost şi se află sub semnul întrebării participarea sa la etapa a VI-a, din 11-12 noiembrie, la Bucureşti.