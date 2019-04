Ecologiștii îi acuză pe liderii Pro România de ipocrizie: `Partidele de tip clona sunt cuiburi ale ticăloșiei supreme`/ ÎNTREBĂRI pentru Mihai Tudose

Președintele Partidului Ecologist Român (PER), Dănuț Pop, are o reacție dură față de liderii Pro România pe care îi acuză de ipocrizia supremă. Liderul PER e de părere că oameni că Victor Ponta sau Mihai Tudose ar trebui să tacă. În context el îi adresează o serie de întrebări fostului premier Mihai Tudose:

”Cred că cei care au plecat din PSD și au fost la butoane, ar trebui să tacă. Nu au dreptul moral de a acuza un guvern atât timp cât ei au fost miniștri sau prim-miniștri și nu au lăsat în urmă ceva concret. Mai ales Ponta și Mihai Tudose. Când îi zgâlțâie adrenalina este bine să număre până la zece.

În perioada iunie 2017- ianuarie 2018, când Tudose se lăfăia pe fotoliul puterii, compania TAROM anunța începerea procedurii de achiziție a trei aeronave de tip widebod, prin intermediul unei operațiuni de leasing. Una dintre companiile participante la licitație, propusese o ofertă ce reprezenta o oportunitate avantajoasă, mai ales pentru statul român. Cu toate acestea, a fost respinsă, creându-se practic, un precedent, poate, în istoria licitațiilor din România!

L-aș întreba pe Mihai Tudose,

-Prim- Ministrul de atunci, oare de ce oferta care ar fi putut salva Tarom a fost necâștigătoare (era la jumătatea valorii față de ceilalți doi candidați la licitație)?

-Oare pentru că oferta nu cuprindea și partea de șpagă pentru decidenți? Curios, licitația avea să se încheie mai târziu, după câteva luni.

-Cu ce legitimitate vorbește Mihai Tudose despre alte guverne, dacă în calitatea sa de Prim-ministru nu a vrut să facă un bine Tarom și României?

Este din ce în ce mai clar că partidele de tip clona sunt cuiburi ale ticăloșiei supreme, în care se regăsesc mulți frustrați, cu tupeu, care uită cât de lași au fost când au făcut promisiuni și nu s-au ținut de cuvânt. De exemplu, Victor Ponta și promisiunea lui de demisie în cazul nerealizării autostrăzii Comarnic- Brașov.”, susține Dănu Pop prin intermediul unui comunicat de presă.