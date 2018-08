Ecologiștii îi cer demisia lui Liviu Dragnea

Ecologiștii susțin că ultima prestație TV a liderului PSD, Liviu Dragnea, cumulate cu promisiunile neîndeplinite trebuie să conducă automat la demisia acestuia din funcțiile publice. Șeful PER e de părere că nu poți doar arunca vine pe ONG-uri sau dușmani închipuiți fără să îți asumi nimic în condițiile în care ai o majoritate parlamentară atât de consistentă.

„Mult tupeu de periferie și dezinteres pentru problemele reale ale ţării. Asta a transmis aseară Liviu Dragnea. În stilu-i arogant și zâmbind pe sub mustață, liderul PSD a reușit din nou să atragă atenția de la subiectele de interes național, lansând (alte) promisiuni de implementare a unor proiecte ce urmează a fi realizate sub forma parteneriatului public- privat, până la sfârșitul acestui an și respectiv anul viitor. Autostrăzi, clinici medicale, celebrul canal Dunăre- București și mult așteptata Lege a Pensiilor”, susține Dănuț Pop, președintele Partidului Ecologist Român (PER) prin intermediul unui comunicat de presa.

”De fapt, de când au câștigat alegerile, pesediștii nu fac altceva decât să citească din programul de guvernare din care, cea mai mare realizare este să amâne termenele promise în 2016 și să dea vina pe “Statul Paralel” (din care fac parte), ori pe opoziția și așa slabă, care doar incită la proteste stradale. Desigur, toate acestea în condițiile în care ei dețin majoritate parlamentară. Te apucă și râsul când îi vezi că se cramponează în chestiuni “birocratice” pentru niște OUG-uri simple, iar ei se agață declarativ de proiecte uriașe, menite “să schimbe România”. E așa, un fel de iubire pe la spate aplicată românilor…

Promisiunile mincinoase ale guvernanților cât și cei câțiva pamfletari de pubelă care le susțin colecțiile de bazaconii, nu mai dau prea mulți pe spate. Cu toate acestea, Dragnea s-a întrecut pe el aseară. Ne-a mărturisit că anul trecut ”un om foarte celebru în lume” ar fi trimis 4 străini să se cazeze la un hotel din centrul capitalei, cu scopul de a-l asasina. Și pentru că a scăpat, astăzi, la un an distanță, s-a gândit să ne spună și nouă.

Așadar, dacă există o cercetare despre această presupusă asasinare a sa, îi cresc serios șansele la azil politic. Asta e ideea, Liviu? Să arăți că nu ești în siguranță în România?

Dacă nu există nicio cercetare în acest sens, îi cerem demisia din fruntea Camerei Deputaților, întrucât niciun personaj politic nu ar trebui să se joace cu asemenea declarații publice, pe lângă faptul că s-a obișnuit să vândă iluzii românilor în privința proiectelor de guvernare.”, mai susține Pop.