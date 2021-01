Ecologiștii bat obrazul și acuză politicienii: 'Trăim o mare rușine! Parlamentul ales de popor își trădează poporul!'

Partidul Ecologist Român acuză demnitarii români ca nu legiferează și guvernează în avantajul românilor și al României, mai ales in domeniile alimentar si cel al protectiei resurselor naturale romanesti. Ecologiștii bat obrazul parlamentarilor dupa ce presa din România a laudat Cehia ca magazinele cehe vor fi obligate să vândă în principal produse alimentare locale.

“Nu am intrat in Uniunea Europeana ca să îi nedreptățim pe agricultorii și producătorii autohtoni! “Zona de liber schimb la produse si servicii”, “Politica Agricola Comuna” sau “supravegherea Comisiei Europene asupra taierilor ilegale de paduri” suna foarte bine, dar in realitate am ajuns sa importam deseurile Europei, sa mancam produse de calitatea a doua, “nu putem“ sa interzicem scoaterea lemnului din tara sau nu avem curaj sa ne impunem la Bruxelles ca vrem subventii ca in Franta pentru agricultorii romani. Oare, Romania este buna doar la exportat forta de munca in Europa si la importat slugi externe si tradatori de tara, pe care ii cocotam in functii?” a declarat Dănuț Pop, președintele PER.

Citește și: SURSE - Ilie Bolojan aruncă în aer negocierile dintre USR-PLUS și PNL

Partidul Ecologist Român acuza Parlamentul în mai, anul trecut, de trădare natională şi cerea poziţie publică a preşedintelui României privind promulgarea Legii nr. 28/ 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, cand efectiv, parlamentarii si presedintele Romaniei au hotarat interzicerea produselor romanesti in supermarketuri.

Partidul Ecologist Roman cere actualei garnituri parlamentare modificarea cu celeritate a legislatiei privind comercializarea produselor alimentare cu obligativitatea existantei produselor locale, traditionale si realizate in România, in supermarket, la un procent de 50% de anul acesta si 70% din 2024. “Trăim o mare rușine! Parlamentul ales de popor își trădează poporul! Încă din 2012 vorbeam despre înființarea unui sistem de centre cu produse românești, colectate de la gospodăriile producătorilor români, la nivel local și județean. Avem o capacitate agricola uimitoare iar demnitarii nostrii prefera sa stea in genunchi in fata europenilor. In cazul acesta, le cerem guvernantilor sa asigure Statul român diferența de subvenție pentru agricultorii noștri, la valoarea pe care Franța o primește. Asta dacă vrem o agricultură competitivă și dacă ne respectăm cetățenii.” a încheiat presedintele PER, Dănuț POP.