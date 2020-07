Ecologistii cer pozitionarea lui Costel Alexe pe construirea de hidrocentrale în arii naturale protejate in raport cu Green Deal

Partidul Ecologist Roman se declară îngrijorat de modificările aduse în Parlament la Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, in absenta unor poziționări publice ale instituțiilor reprezentative din Romania in raport cu Green Deal- Pactul Ecologic European.

Fiind vorba despre un proiect energetic complex, din Parcul Naţional Defileul Jiului, sub coordonarea Hidroelectrica si tinand cont de prevederile Green Deal care cere semnatarilor masuri concrete si imediate de inlocuire a generarii energiei bazata pe carbune, alocandu- se sume uriase, cerem o pozitie publica a Guvernului, prin Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor. Costel Alexe, sa spuna public daca exista o strategie guvernamentala in acest sens dar si in raport cu ultimele mine de carbuni din tara noastra!

Faptul ca energia hidro este considerata in lume mai "eco" decat cea generata de centralele nucleare, ca ecologisti ne gandim se vor produce dezechilibre de mediu substantiale. In acest sens, solicitam pozitia Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor sa ne confirme daca proiectul ce urmeaza sa fie derulat in Parcul Naţional Defileul Jiului este rezultatul cerintelor Pactului de la Paris, respectiv a European Green Deal de reducere a emisiilor de carbon, tinand cont ca a fost deja adoptat in Camera Deputatilor, fiind, initial, respins in Senat, transmite Dănuț Pop, președintele PER.