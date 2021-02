Ecologiștii îl vor pe Stelion Ion demisionat!

Ecologiștii critică dur aroganța cu care ministrul Justiției, Stelian Ion, înțelege să se comporta față de magistrații judecători:

”După aroganta lui Barna, astazi a fost ziua lui Stelian Ion, încă ministru al Justiției. Acest individ numit politic și total nereprezentativ pentru români și-a permis sa sfideze Consiliul Superior al Magistraturii, plecând brusc in timpul dezbaterilor cu judecătorii.

PER susține acuzațiile membrilor CSM aduse lui Stelian Ion privind implicarea ambasadelor in probleme interne ale Justiei din România, calificând acest fapt ca unul decisiv in etichetarea sa ca pion. Chestiunea nu este nouă cu ambasadele și Stelian Ion chiar trebuie aspru criticat pentru ca reprezintă o anormalitate intr-un stat suveran si independent.

La fel de anormal este sa lași baltă oameni cu cariere, ditamai judecătorii, sa nu respecți un protocol, tu, un fiștecine, o slugă care cere sprijin afară, la ambasade, sa ignori totusi, justițiarii de carieră ai României.

Sa arați public ca preferi clar procurorii in detrimentul judecătorilor, DNA in loc de CSM, este o iresponsabilitate pe care un ministrul al Justiției nu are voie sa o facă. O greșeala fatală ce nu ar trebui sa rămână nesancționată, pentru ca in ritmul asta riscam sa desființeze și CSM când nu ii convine!

Dar poate Stelian Ion ne va surprinde și își va da demisia!”, susține Dănuț Pop, președintele PER într-un comunicat de presă.