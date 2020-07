Ecologiştii insistă: Amânaţi alegerile!

Partidul Ecologist Român revine cu solicitarea către Presedintele Klaus Iohannis, Guvernul Orban și Parlamentul României pentru amânarea alegerilor din 27 septembrie.

"Astăzi, România a înregistrat un nou record negativ de îmbolnăviri cu Covid- 19, 1119 cazuri. Este evident că politizarea pandemiei sanitare afectează populația. Lupta aiuristica dintre PSD și PNL/ USR are efecte devastatoare asupra sănătătii românilor. Suntem la un pas de acoperirea rezervei de paturi în ATI, ceea ce va pune presiune asupra medicilor, nevoiți să decidă cine trăieste și cine moare ! Este evident că lupta politică naște monștri decizionali cu impact asupra românilor. Se impune de urgență amânarea alegerilor astfel încât deciziile guvernului Orban să fie luate in interesul românilor, nu a clasei politice", transmite, Marius Necula, Prim- vicepreședinte PER.