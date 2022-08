Ecologiștii le cer procurorilor să verifice cine a dat voie să fie ridicate centre comerciale fără să respecte minimul pentru spații verzi

”Una dintre problemele cu impact major asupra spatiilor verzi si, implicit, a mediului din capitala si din marile orase este constructia marilor centre comerciale, unde nu se respecta minimul de 30% spatii verzi. Nu cred ca exista locuitori ai marilor orase care sa nu fi vizitat macar o data aceste spatii comerciale, de relaxare, terase etc. Au putut remarca, fireste, cu ochiul liber, ca spatiile verzi sunt sublime, dar in multe cazuri lipsesc cu desavarsire !”, susține președintele PER, Dănu Pop.

El le solicită prin intermediul unui comunicat de presă să verifice cine a dat voie la încălcarea deliberată a legii:

”Bineinteles ca vina este a constructorilor, care vor sa maximizeze suprafata construita, in detrimentul spatiilor verzi, care nu sunt profitabile pentru antreprenori. Conform legii, la peste 6 luni de la data receptiei lucrarii, garda de mediu nu mai poate face nimic pentru a repune terenul in stadiul initial sau pentru respectarea procentului de 30%.

Singura solutie care ramane la indemana autoritatilor este sa-i traga la raspundere pe cei care, cu nerespectarea legii, au receptionat cu rea credinta aceste zone comerciale. Este foarte greu acum, uneori dupa multi ani sa se mai poata reveni la o stare de normalitate din punct de vedere al spatiilor verzi in oceanele de beton turnate de dezvoltatori. Dar, cu siguranta, pedepsirea exemplara a celor vinovati pentru aceste ilegalitati va face ca urmatoarele proiecte sa fie facute cu respectarea legislatiei.

Cu siguranta aici, daca exista interes din partea procurorilor, se vor gasi multe elemente de natura penala, in conditiile in care cei care dau avizul vin ulterior in control si constata ca totul este ok ! Deasemenea, spiritul civic si ecologic ar trebui sa ne indemne pe toti cei care constatam asemenea lucruri sa le semnalam autoritatilor judiciare pentru competenta solutionare., a mai spus Dănuț Pop, Presedinte PER