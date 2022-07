Ecologiștii (PER) fac apel la Nicușor Dan să ofere condiții de siguranța în zilele caniculare pentru bucureșteni

Liderul PER Dănuț Pop face apel la primarul Capitalei, Nicușor Dan, să ofere condiții de siguranța în zilele caniculare pentru bucureșteni

„Zilele de caniculă ne amintesc din ce în ce mai des cât de sarac este Bucurestiul la capitolul spații verzi. Toți am observat diferenta de temperatura între o strada fara copaci și o strada cu multa verdeata si pomi. Ori avem arbori netoaletati corespunzător și la timp, ce cad peste masini după furtuni, ori nu avem deloc!

In alți ani, primăria monta corturi pe marile bulevarde, unde dădea apa gratuit, aveau sisteme de racire prin pulverizare picaturi apa, se putea sta pe un pat, se putea lua o tensiune etc. Faptul că Nicușor Dan este preocupat acum sa-i dea amenda de 5000 de lei celuilalt geniu administrativ din București, Clotilde Armand, ne face să înțelegem nivelul minim la care s-a ajuns în administrația locală din București.

Ii cerem de urgență primarului general sa se trezeasca acum, în al 12-lea ceas și sa pună la dispoziția bucureștenilor condițiile minimale de siguranță pe strada. Până nu este prea târziu și, Doamne ferește, are parte de vreo tragedie chiar în fața primăriei capitalei, unde asfaltul efectiv fierbe sub picioarele trecatorilor”, transmite liderul PER.