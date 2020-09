Economia Greciei a înregistrat o contracţie record în al doilea trimestru

Produsul Intern Brut al Greciei a scăzut cu 14% în perioada aprilie-iunie 2020, cea mai gravă contracţie trimestrială din ultimii 25 de ani, care riscă să submineze progresele realizate cu sacrificii în ultimul deceniu, transmite Reuters preluat de agerpres.

Această contracţie record, anunţată joi de Oficiul naţional de statistică ELSTAT, a confirmat estimările analiştilor referitoare la o prăbuşire dramatică în trimestrul al doilea şi al treilea, din cauza măsurilor de izolare introduse de autorităţi în luna martie pentru a ţine sub control coronavirusul.Datele statistice arată că sectorul turismului, motorul economiei Greciei, a fost afectat sever de restricţiile de călătorie. În rândul statelor din zona euro, doar economia Spaniei a înregistrat performanţe mai slabe în trimestrul al doilea, cu o scădere a PIB de 18,5%.În perioada crizei datoriilor din 2010-2018, Produsul Intern Brut al Greciei a scăzut cu aproape un sfert, autorităţile de la Atena fiind obligate să solicite mai multe programe internaţionale de asistenţă însoţite de măsuri nepopulare de austeritate. Cu toate acestea, ELSTAT precizează că în cea mai gravă perioadă a crizei datoriilor suverane, în primul trimestru din 2009, economia Greciei a înregistrat o contracţie de doar 4,7%.Grecia a pus capăt ultimului pachet de asistenţă internaţională în luna august 2018 şi în acest an miza pe o revenire economică puternică. Din cauza coronavirusului însă, economia Greciei ar urma să se contracte cu până la 10% în 2020.Anul trecut, veniturile din turism ale Greciei s-au ridicat la 19 miliarde de euro. Acest sector este responsabil pentru 18% din PIB-ul Greciei şi asigură unul din cinci locuri de muncă.În acest an, Grecia nu a relaxat restricţiile de călătorie decât în luna mai, chiar înainte de vârful sezonului turistic, iar în al doilea trimestru al acestui an veniturile din servicii, care includ şi turismul, au scăzut cu 48,3% comparativ cu primul trimestru."Ţările mediteraneene au suferit o lovitură serioasă. În principalele oraşe europene, inclusiv în Atena, nu mai sunt turişti", a spus Grigoris Tassios, preşedintele Asociaţiei Panelenice a Hotelierilor. "În al doilea trimestru veniturile din turism au fost zero", a adăugat Tassios, prognozând că pe ansamblul anului 2020 veniturile din turism se vor ridica la trei miliarde de euro.Cu toate acestea, Guvernul de la Atena şi-a confirmat prognozele anterioare potrivit cărora economia greacă va înregistra o contracţie de 8% în acest an, deoarece veniturile din taxe vor compensa diminuarea veniturilor din turism.La rândul său, Nikos Magginas, economist şef la National Bank of Greece, a menţionat faptul că, după ce au fost eliminate restricţiile, revenirea economică a Greciei a fost mai rapidă decât a altor state din sudul Europei,În schimb, estimările hotelierilor sunt mai pesimiste. "Vom avea nevoie de trei ani pentru a reveni la performanţele înregistrate de industria turismului în 2019", a apreciat Emannuel Giannoulis, vicepreşedintele asociaţiei hotelierilor greci.