Economistul şef al Băncii Mondiale, Carmen Reinhart, precoinizează o criză economică majoră în urma pandemiei de COVID-19

Economistul şef al Băncii Mondiale, Carmen Reinhart, este de părere că pandemia de coronavirus se transformă într-o criză economică majoră şi atrage atenţia asupra posibilităţii apariţiei unei crize financiare, informează AGERPRES.

"Aceasta nu a început ca o criză financiară dar se transformă într-o criză economică majoră cu consecinţe financiare foarte serioase", a declarat Carmen Reinhart într-un interviu pentru Bloomberg Television. "Avem un lung drum în faţă", a adăugat Carmen Reinhart.

Întrebată dacă achiziţiile de obligaţiunile ale băncilor centrale, pentru a menţine randamentele scăzute, constituie un joc cu sumă nulă, de vreme ce toată lumea face la fel, Carmen Reinhart a răspuns: "Acesta este un război. În timpul unui război guvernele îşi finanţează cheltuielile prin orice mijloace pot şi acum necesităţile sunt mari. Scenariul în care suntem acum nu este unul sustenabil", a adăugat economistul şef al Băncii Mondiale.

Reinhart a făcut aceste declaraţii după decizia celor mai bogate state ale lumii care au căzut de acord să reînnoiască o iniţiativă privind moratoriul datoriilor celor mai sărace ţări pentru prima jumătate a anului 2021, mai puţin decât prelungirea pentru un an cerută de Banca Mondială.

Numită în postul de economist şef al Băncii Mondiale în luna iunie, Carmen Reinhart a devenit renumită pentru analiza făcută, împreună cu colegul său de la Harvard, Kenneth Rogoff, ultimei crize financiare din 2009 în cartea "This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly."