Economistul șef al UniCredit anunță probleme la Buget: Veniturile bugetare ca procent din PIB-ul României scad

Deşi economia creşte foarte tare, veniturile bugetare ca procent din Produsul Intrern Brut (PIB) scad, situaţia României din acest punct de vedere fiind cea mai proastă din regiune, a spus vineri Dan Bucşa, economist şef pentru CEE al UniCredit, în cadrul unei conferinţe de presă.

"E adevărat că au fost scăderi de taxe, atât pe TVA, cât şi pe impozitul pe venit. Dar reducerile acestea nu arată în niciun fel stabilizatorii aştia automaţi de care vorbea guvernul în momentul în care le-a făcut", a precizat Dan Bucşa, relatează mediafax.

Economistul a mai adăugat că, deşi avem mai mult de doi ani de date slabe, guvernul insistă pe tăierea unor taxe în speranţa că va creşte gradul de colectare, deşi acest lucru nu s-a întâmplat.

"Nu se va întâmpla, punct! Colectarea trebuie îmbunătăţită", a spus economistul.

El a apreciat, totuşi, câteva idei vehiculate recent în spaţiul public de către reprezentanţii Ministerului Finanţelor, precum amplasarea de scanere la graniţă, centralizarea datelor la minister sau proiectul caselor de marcat - care ar putea avea, însă, şi un impact inflaţionist, în acest sens fiind oferit exemplul Cehiei.

"România are un venit bugetar din PIB mai mic decât în timpul crizei. Suntem singura ţară din Europa", a completat Dan Bucşa.

Referindu-se la declaraţia lui Darius Vâlcov cu privire la faptul că România ar aplica modelul irlandez în economie, Dan Bucşa a precizat că: "Am auzit că am avea să mimam modelul irlandez, ok, dar modelul irlandez arată complet diferit pe partea de cheltuieli. La noi, pe cheltuieli cresc salariile şi în acelaşi timp cresc şi cheltuielile cu bunuri şi servicii, care tot salarii sunt."

De asemenea, potrivit analizei UniCredit, cele mai mari tăieri cu scopul redistribuirii fondurilor către alte sectoare economice au fost efectuate în fondurile de investiţii destinate co-finanţărilor pentru fondurile europene. Lucru care a dus şi la o scădere a fondurilor venite de la UE.

Dan Bucşa a făcut referire şi la deficitul de cont curent, estimat de UniCredit la 4%, considerat un procentaj excesiv dată fiind reducerea rezervelor valutare ale României şi a veniturilor.

"Ce ar mai trebui să spun este că structura lui ar trebui să se ducă spre investiţii. În acest moment, dacă ne uitam la structură, este în mare parte consum".