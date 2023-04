Ed Sheeran a cântat la chitară în instanţă, pentru a demonstra că nu a plagiat melodia lui Marvin Gaye

Starul pop britanic Ed Sheeran a cântat la chitară joi într-o sală de judecată a unui tribunal din New York pentru a se apăra într-un proces în care este acuzat că a plagiat un cântec celebru al lui Marvin Gaye, relatează presa americană, potrivit AFP.

Pentru a doua oară într-un an, cântăreţul şi compozitorul în vârstă de 32 de ani trebuie să răspundă în faţa justiţiei pentru acuzaţii de plagiat legate de hiturile sale, potrivit Agerpres.

După ce a câştigat un proces la Londra anul trecut, Ed Sheeran se apără de data aceasta împotriva acuzaţiilor moştenitorilor lui Ed Townsend, un muzician şi producător american care a scris împreună cu Marvin Gaye melodia "Let's get it on". Audierea a început la începutul acestei săptămâni în Manhattan.

Citat de acuzare, un muzicolog a declarat joi că progresia acordurilor prezente în cele două melodii este aproape similară - ceea ce l-a determinat pe cântăreţul britanic să-şi scoată chitara în sala de judecată, scrie New York Times.

Prin urmare, el a cântat cele patru acorduri cheie ale piesei sale "Thinking Out Loud", dând asigurări că acestea sunt foarte diferite de cele folosite în "Let's Get It On" (1973), un clasic soul cântat de Marvin Gaye.

Cântând o melodie, apoi pe cealaltă, el a încercat să demonstreze că acordurile din piesa lui Marvin Gaye nu funcţionează pentru melodia lui.

Muzicianul britanic a mai spus instanţei că a scris "Let's Get It On" acasă, în februarie 2014, împreună cu Amy Wadge, o prietenă din adolescenţă, cu care a compus numeroase cântece.

"Ne-am aşezat cu chitarele noastre", a spus el, citat de ABC News, "am scris multe împreună", a adăugat el.

Cântăreţul îşi aminteşte că a ieşit din duş şi a auzit câteva acorduri cântate de Amy Wadge în altă parte a casei. "Îmi amintesc că m-am gândit 'trebuie să facem ceva în privinţa asta' ", a povestit el.

Hitul lui Ed Sheeran s-a clasat pe locul 2 în topul Billboard Hot 100 şi a câştigat premiul Grammy pentru cel mai bun cântec al anului în 2016.

Audierea în acest caz urmează să fie reluată luni.