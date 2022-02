Ed Sheeran lansează un nou cântec cu Taylor Swift

Cântăreţul britanic Ed Sheeran, care a deschis marţi seară gala muzicală Brit Award 2022, a confirmat că vinerea aceasta va lansa un nou cântec în duet cu vedeta pop americană Taylor Swift, relatează EFE, informează Agerpres.

Deşi nu a dezvăluit detalii ale noului său single, fanii muzicianului anticipează că va fi un remix al piesei "The Joker and the Queen", inclusă pe cel de-al patrulea album de studio al lui Sheeran.

Ed Sheeran a făcut dezvăluiri legate de noua piesă editurii LADbible, cu prilejul galei de marţi seară a premiilor muzicii britanice.

Cei doi artişti au colaborat în diferite ocazii, una dintre ele în 2012, când Taylor Swift a inclus în albumul său disco "Red", cântecul "Everything Has Changed" alături de Sheeran.

Ed Sheeran, care a câştigat marţi seară cel de-al 7-lea său premiu Brit pentru cel mai bun compozitor, la egalitate cu Arctic Monkeys, U2 şi One Direcion, a deschis ceremonia alături de formaţia Bring Me the Horizon.