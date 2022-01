Ed Sheeran şi Elton John au încheiat anul 2021 pe primul loc în topul britanic al single-urilor cu piesa „Merry Christmas”, care a petrecut în total trei săptămâni, neconsecutiv, în fruntea clasamentului, conform news.ro

„Merry Christmas” a înlocuit, în ultima săptămână din an, versiunea sa cântată de LadBaby cu Sheeran şi John, „Sausage Rolls For Everyone”.

Cu „=” fruntaş în topul britanic al albumelor, Sheeran a încheiat anul cu o dublă. Potrivit Official Charts Company, „=” este al treilea album care a reuşit ca cel puţin o săptămână să fie parte dintr-o dublă în clasamentele britanice.

Top 10 în ultima săptămână a anului a fost dominat de piese cu tematică de Crăciun: Wham! - „Last Christmas” (locul 2), Mariah Carey - „All I Want For Christmas Is You” (locul 3), The Pogues - „Fairytale of New York” featuring Kirsty MacColl (locul 4), Brenda Lee - Rockin’ Around The Christmas Tree” (locul 5), Shakin' Stevens - „Merry Christmas Everyone” (locul 6), Michael Buble - „It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas” (locul 7), George Ezra - „Come On Home For Christmas” (locul 8), Andy Williams - „It’s The Most Wonderful Time Of The Year” (locul 9) şi Chris Rea - „Driving Home for Christmas” (locul 10).

Pentru prima dată în top 20 au ajuns Bobby Helms cu „Jingle Bell Rock” (locul 16), Paul McCartney cu „Wonderful Christmastime” (locul 17), Olivia Dean cu „The Christmas Song” (locul 19), şi Leona Lewis cu „One More Sleep” (locul 20).