Edi Iordănescu după victoria cu Dinamo: 'Am fost de la început agresivi. Victoria nu poate fi contestată de nimeni, sunt mândru de băieţi'

Antrenorul celor de la Gaz Metan, Edi Iordănescu, a bifat o nouă victorie împotriva celor de la Dinamo, scor 2-1 chiar pe terenul medieşenilor, după ce elevii lui Mircea Rednic (56 de ani) au condus prin golul marcat de grecul Athanasios Papazoglou. Rondon şi Caiado au stabilit scorul final.

Fiul lui Anghel Iordănescu a lăudat jocul prestat de echipa sa: "A fost un joc care, pe mine ca antrenor, m-a facut mândru. Prin energia pe care au pus-o în joc, prin momentele foarte bune atât pe faza defensivă cât şi pe faza ofensivă. Un joc pe care cred că am meritat în totalitate să-l câştigăm. Dacă stau să analizez statistica, ocaziile au fost tot de partea noastră.

E important că am pus trei puncte la clasament şi am căpătat puţină linişte. În ciuda golului primit, am arătat că suntem altfel din punct de vedere mental, am arătat că suntem solizi. Am fost de la început agresivi. Victoria nu poate fi contestată de nimeni, sunt mândru de băieţi", a spus Iordănescu la Digi Sport.

Acesta i-a dedicat victoria preşedintelui Ioan Mărginean, cel care nu a putut fi alături de echipă deoarece tatăl său s-a stins din viaţă: "A fost şi un moment nefericit, tatăl preşedintelui nostru a decedat, nu a fost lângă noi astăzi. Am jucat şi pentru el. Am un palmares pozitiv împotriva lui Dinamo şi mă bucură. Nu am un război cu nimeni, încerc să pregătesc cu echipa jocurile foarte, foarte atent. Azi a fost Dinamo, mâine va fi altă echipă", a mai declarat Iordănescu.