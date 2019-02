Ședință IMPORTANTĂ a liderilor PSD - Vor discuta, la Palatul Parlamentului, despre alegerile europarlamentare

Luni, la Palatul Parlamentului, are loc sedinta Biroului Permanent National al PSD, urmând sa se discute despre pregatirile pentru alegerile europarlamentare din luna mai, sustin surse citate de Mediafax.

La întrunire urmează să participe și premierul Viorica Dăncilă. Ședința PSD este prima după ce mai mulți lideri, printre care Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă, au participat la congresul PES.

”I-am spus ieri (vineri - n.r.): Liviu, dacă vreţi să faceţi parte din această familie, trebuie să respectaţi valorile noastre fundamentale. Şi Liviu a spus că vor face acest lucru. Vom avea discuţii pe această temă în săptămânile viitoare. Nu putem face niciun compromis în acest domeniu. Aceasta este o linie roşie pentru mişcarea noastră, asta e o linie roșie pentru Europa. Am văzut că România a devenit o societate vibrantă, deschisă, unde lupta împotriva corupţiei a avut succes în ultimii ani, o societate în care există presă liberă, o societate în care sistemul judiciar poate funcţiona independent. Aceste lucruri nu se pot schimba. Nu trebuie să se schimbe. Tocmai am fost în Ungaria. Am văzut ce se întâmplă dacă se fac paşi înapoi", a spus Frans Timmermans la Congres.