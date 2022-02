Ședință de urgență în UE: miniștrii Apărării se întâlnesc pentru a soluționa războiul din Ucraina

Reprezentantul UE pentru afaceri externe și politica de securitate convoacă o întâlnire cu miniștrii apărării din bloc pentru a discuta despre conflictul din Ucraina. Agenda se va concentra pe „nevoi urgente” și coordonarea asistenței blocului către ucraineni, potrivit unui tweet postat de Josep Borrell Fontelles.

Anterior, președintele Ucrainei Zelensky a cerut aderarea imediată a țării la UE.

Președintele Consiliului European Charles Michel a răspuns de atunci, spunând că există „opinii și sensibilități diferite în cadrul UE cu privire la extindere”, potrivit agenției de presă AFP.

I am convening today the EU defence ministers, to discuss the latest situation on the ground in #Ukraine in view of Russia’s unprovoked assault.



We will discuss further urgent needs & coordinate our assistance, with help of the clearing house managed by the EU Military Staff.